L’FC Andorra cau davant el Girona (2-0) després d’encaixar dos gols en mitja hora i no trobar el camí de la remuntada

L’FC Andorra ha caigut aquest diumenge davant el Girona per 2-0 en el partit disputat a Montilivi, encaixant ambdós durant la primera mitja hora de joc, amb Bryan Gil i Vladyslav Vanat com a golejadors, i sense aconseguir reduir la diferència malgrat les ocasions generades abans i després del descans. Així, el conjunt gironí ha obert el marcador quan només s’havien disputat quatre minuts: Bryan Gil ha executat una falta directa amb un xut ras ajustat al pal que ha superat Jesús Owono i ha situat l’1-0.
Els locals han mantingut una major presència ofensiva durant els primers compassos, mentre que els andorrans han hagut de buscar l’empat des de ben aviat. L’avantatge s’ha ampliat al minut 30, quan Vladyslav Vanat ha aprofitat una acció dins de l’àrea per marcar el segon gol amb una rematada amb l’esquerra. Amb el 2-0 al marcador, els homes de Roger Molina han intentat acostar-se a la porteria rival abans del descans. Jordi Cano i Moró Sidibé han protagonitzat algunes de les arribades tricolor, però cap de les seves rematades ha permès modificar el resultat.
Després del pas pels vestidors, Molina ha introduït tres substitucions amb les entrades de Lautaro de León, Hugo López i Julian Rijkhoff. Els canvis han coincidit amb una major presència de l’FC Andorra en camp contrari, amb diverses accions ofensives per intentar escurçar distàncies. Una de les oportunitats dels visitants ha arribat al minut 70, quan Moró Sidibé ha rematat de cap una centrada de Thomas Carrique sense aconseguir marcar. Sis minuts més tard, Efe Akman ha provat fortuna amb un xut des de fora de l’àrea que tampoc ha trobat porteria. Hugo López també ha buscat el gol amb una rematada des de la frontal, però sortint per sobre del travesser.