Més d’una dècada de negociacions amb Europa per arribar a la signatura de l’Acord sense haver passat per les urnes

Andorra signarà aquest dilluns 19 d’octubre l’Acord d’associació amb la Unió Europea en un acte no exempt de polèmica. El cap de Govern, Xavier Espot, serà l’encarregat de formalitzar el text, després d’un procés de negociació iniciat el 2015 i conclòs el desembre del 2023. La signatura, la qual comptarà amb la representació de diferents actors de San Marino i de la Comissió Europea, donarà pas a la fase de ratificació, sense que això comporti (tal com s’han encarregat el propi Espot i el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, de repetir en diverses ocasions) l’entrada en vigor de l’Acord ni tampoc la seva aplicació a Andorra.
Fent la vista enrere, ens situem, en primer terme, al desembre del 2014, moment en què el Consell de la Unió Europea va aprovar les directrius que permetien obrir negociacions amb Andorra, Mònaco i San Marino. Unes converses que van començar l’any següent, amb l’objectiu d’establir un marc d’associació que permetés als tres petits estats europeus participar en el mercat interior comunitari, amb les adaptacions previstes per a les seves ‘particularitats’ territorials, demogràfiques i econòmiques. I així, fins a complir-se gairebé una dècada.
Van ser nou anys de negociacions, fins al 2023, any en què, al setembre, Mònaco i la Comissió Europea van acordar suspendre les converses relatives al Principat monegasc. Andorra i San Marino, en canvi, van decidir continuar amb el procés i el desembre d’aquell mateix any van donar per concloses les negociacions del text. A partir d’aquell moment es va iniciar la tramitació institucional necessària perquè l’acord pogués ser examinat i aprovat per les institucions europees pertinents, la qual es va estendre fins a l’abril del 2024.
La Comissió Europea, doncs, va presentar al Consell les propostes de decisió relatives a la signatura, així com l’aplicació provisional i la conclusió de l’Acord. En aquest sentit, el text preveu la participació d’Andorra i San Marino en el mercat interior europeu, amb una incorporació progressiva dels serveis financers condicionada a l’avaluació dels respectius sistemes de regulació i supervisió. A més, també estableix un marc de cooperació en àmbits que van des de l’educació i la recerca fins a altres com el medi ambient, la política social o la protecció dels consumidors.
Arribem llavors al juliol d’enguany. S’obre una nova fase. I és que, després del vistiplau dels representants permanents dels Estats Membres, el Consell de la Unió Europea va autoritzar, el dia 16, la signatura de l’Acord i la seva aplicació provisional en els termes previstos pel procediment europeu. O el que és el mateix, va resoldre una de les grans incògnites al voltant del text: la seva naturalesa. Així, es va confirmar el seu caràcter mixt, el qual implica la participació dels Estats Membres en el procés de ratificació. La data de la signatura, doncs, es va anunciar el 16 de setembre, fixant-se per a aquest dilluns al migdia a Brusel·les.
Una vegada completada la signatura, el següent pas serà obtenir el consentiment del Parlament Europeu. I després arribaria el desitjat, o el tan mencionat, referèndum consultiu. El moment en què la ciutadania es podrà pronunciar, per primera vegada en tot el procés, sobre si es casen o parteixen peres amb l’Acord d’associació. Si el resultat és favorable, el text es traslladarà al Consell General, en què necessitarà el suport de dues terceres parts de la cambra parlamentària per ser ratificat. De moment, però, tota aquesta part continua sent una incògnita, perquè tot i traslladar-se fins a Brusel·les, Espot i l’ens governamental encara no han anunciat cap data, ni fixa ni aproximada, per celebrar el referèndum.
Precisament, el cap de l’Executiu ha reconegut que el calendari dependrà del moment en què el Parlament Europeu es pronuncïi i del temps necessari per desenvolupar la campanya informativa prèvia. A més, també hi ha el desig que no coincideix amb tot l’escenari preelectoral i electoral, previst per al primer trimestre de l’any 2027. Per tant, podríem estar parlant que el referèndum, el moment en què la ciutadana andorrana podrà dir la seva, no tindrà lloc fins a, previsiblement, inicis del pròxim estiu. Un escenari que, especialment les darreres setmanes i dies, ha estat objecte de debat tant en un àmbit més polític com social.
Així, arribem fins al final del camí, o gairebé podríem dir que el començament d’una nova bifurcació. En paral·lel a la signatura, la ciutadania es concentrarà a les 19.00 hores d’aquest dilluns per reclamar que ells mateixos puguin pronunciar-se abans de la formalització del text. Una reivindicació que ha comptat amb el suport de Concòrdia, la Unió Sindical, Som Veïns i Andorra Endavant (forces polítiques i socials contràries al text), a més d’altres com PS (el qual sí que forma part del Pacte d’Estat), però tot i aquest reclam, Espot ho ha deixat ben clar: és un «brindis al sol». Veurem llavors si el país aixeca la copa per brindar amb el mandatari i la resta del seu equip o, per contra, li donen l’esquena al text negociat. Tot està per veure.
Una resposta
tots a la Plaça del Consell General!!!!