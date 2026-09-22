Rafa Luz confia en el nou MoraBanc malgrat una pretemporada irregular: «Serem molt diferents d’aquí a un mes»

El MoraBanc Andorra ha deixat enrere una pretemporada condicionada en el tram final per les molèsties físiques i el control de càrregues amb la confiança que la seva millor versió encara està per arribar. Així, a les portes de l’estrena a la Lliga Endesa aquest dissabte, Rafa Luz ha considerat que els primers amistosos sí que van permetre mostrar part de la identitat del nou projecte, però ha admès que les darreres dues o tres setmanes han estat menys representatives. «Ens falta jugar, poder entrenar tots, una cosa que les últimes dues o tres setmanes no hem aconseguit. Quan canvies tants jugadors, necessites temps. Potser no el tenim, però estic segur que serem molt diferents d’aquí a un mes o dos», ha assenyalat el capità aquest matí.
Tot i els problemes físics que han afectat diferents integrants de la plantilla, el base confia que tots puguin estar disponibles per a l’estrena. «Aquestes últimes dues setmanes hem estat una mica sobrecarregats, però és normal, pot passar. No som els únics equips que pateixen aquestes petites molèsties en aquest punt de la temporada», ha mencionat. Ara, al brasiler considera que arriba el moment de deixar enrere la preparació i centrar-se exclusivament en el primer compromís, ja que «comença el que de veritat ens importa».
«Ens falta jugar, poder entrenar tots, una cosa que les últimes dues o tres setmanes no hem aconseguit […] Però som més un equip compacte, a la pretemporada s’ha vist que tothom ha aportat» – Rafa Luz
Pel que fa al conjunt tricolor que es vol veure sobre el parquet, Luz ha fet esment de la defensa i al bloc per sobre de les individualitats. «La identitat general serà aquesta, defensar molt bé», ha afirmat, tot destacant que enguany no hi ha un únic referent ofensiu clar. «Som més un equip compacte. S’ha vist a la pretemporada que tothom ha aportat», ha asserit durant les declaracions amb els mitjans, apuntant que espera que en el debut ja es pugui mostrar amb més claredat aquesta proposta.
El capità també ha subratllat la importància de començar la competició amb el suport de la Bombonera després del paper que considera que va tenir l’afició el curs passat. «Van ser claus durant tota la temporada perquè l’equip continués creient que la salvació era possible. Sense ells no som ningú», ha assenyalat. En darrer lloc, i envers l’arribada temporal de la competència de Rati Andronikashvili, Luz considera que permetrà augmentar la competència en el dia a dia i, sobretot, «donar una mica d’aire als entrenaments» i descarregar els jugadors que arrosseguen més càrrega.