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  • Carles Manso i Lautaro de León, abans d'iniciar un entrenament. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
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Futbol - LaLiga Hypermotion

Manso posa el focus en la confiança per trencar la ratxa: «No fem les coses tan malament per portar cinc derrotes»

El tècnic tricolor admet una certa "ansietat" pels resultats, però assegura que el vestidor continua creient en la idea abans de visitar el Granada

Cinc derrotes consecutives pesen, però el tècnic de l’FC Andorra, Carles Manso, considera que els resultats no reflecteixen del tot el futbol que està oferint l’equip. Abans de visitar demà el Granada (16.15 hores), el català ha reconegut que la mala dinàmica ha generat una certa «ansietat» i ha afectat la confiança dels jugadors. «Hem de treballar també aquest aspecte mental, ensenyar-los realment que no estem fent les coses tan malament com per portar cinc derrotes consecutives», ha apuntat en roda de premsa, convençut que encadenar «petits passos» positius pot ser la clau per revertir la situació.

Malgrat la ratxa, ha assegurat que el vestidor manté un bon ambient i continua confiant en el camí marcat. «L’equip està molt bé», ha afirmat, destacant la resposta dels futbolistes durant els entrenaments. Una de les qüestions que més preocupa és la manera com el conjunt tricolor està entrant als partits, després d’haver-se vist per darrere molt aviat en els darrers compromisos. Una situació que l’entrenador ha definit com «una petita llosa que va creixent al llarg dels minuts». Tot plegat, després de cops com el de Vigo, quan l’equip guanyava 0-2 i va acabar perdent, o els duels davant l’Eibar i el Valladolid: «Et genera certa incomoditat o certa falta de confiança».

«Intentarem potenciar totes aquelles coses que ells potser no fan tan bé per tenir les nostres ocasions i aconseguir els tres punts, que potser ara sí que necessitem» – Carles Manso

El pròxim examen serà un Granada que Manso considera «un molt bon equip» i del qual ha destacat especialment la capacitat per generar perill per les bandes i el joc directe. El de Terrassa ha assenyalat Gerard Gumbau i Rubén Alcaraz com dos futbolistes als quals no poden concedir temps per executar canvis d’orientació, tot i deixar clar que l’objectiu passa per acabar amb la ratxa: «Intentarem potenciar totes aquelles coses que ells potser no fan tan bé per tenir les nostres ocasions i aconseguir els tres punts, que potser ara sí que necessitem».

Per al duel, Manso no podrà disposar de Jesús Owono ni de Randy Schneider, concentrats amb la seva selecció. Enes Sali, per la seva banda, continua guanyant ritme de competició després dels problemes burocràtics que van retardar la seva incorporació. En tot cas, el tècnic el contempla com una alternativa per a demà i, de moment, el veu com «una molt bona opció com a agitador del partit» i un futbolista capaç de desencallar determinats escenaris mentre acaba d’adaptar-se a la intensitat de la categoria.

Manso reitera la confiança per revertir la situació de l’FC Andorra: «És qüestió de temps que els resultats arribin»

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