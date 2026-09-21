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  • El georgià arriba per gestionar la càrrega dels bases actuals. | MoraBanc Andorra
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Bàsquet - Mercat de fixatges

El MoraBanc Andorra incorpora Rati Andronikashvili durant dos mesos per reforçar la posició de base

El georgià arriba per gestionar la càrrega dels bases actuals i Ardèvol el defineix com «ràpid, explosiu, amb bon físic i molta capacitat creativa»

El MoraBanc Andorra ha incorporat Rati Andronikashvili per reforçar temporalment la posició de base. El jugador georgià, de 25 anys i 1,94 metres d’alçada, arriba al conjunt tricolor per un període de dos mesos i comptarà com a jugador de formació. La seva incorporació permetrà ampliar les opcions en la direcció de l’equip i gestionar millor la càrrega dels bases actuals, després que les situacions físiques de diversos jugadors hagin portat el club a acudir al mercat.

Andronikashvili compta amb experiència internacional i coneix la Lliga Endesa, on ja ha defensat les samarretes de l’UCAM Múrcia i el Casademont Zaragoza. El base també ha competit a la Primera FEB, formant part del Monbus Obradoiro durant la temporada 2024/25, i és internacional amb la selecció absoluta de Geòrgia, amb la qual ha estat un dels referents del combinat nacional durant les darreres finestres.

«Arriba en un moment de maduresa, després d’uns darrers partits molt bons amb la selecció georgiana», ha explicat el director esportiu del MoraBanc Andorra, Jordi Ardèvol, definint-lo com «un base ràpid, explosiu, amb bon físic i molta capacitat creativa, especialment en la generació i l’assistència», unes característiques que aportaran una nova alternativa al joc de l’equip. «Les situacions físiques de diversos jugadors i una oportunitat interessant de mercat han fet possible una incorporació que inicialment no estava prevista», ha afegit Ardèvol.

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