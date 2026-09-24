La selecció obre la Nations League amb una cruel derrota davant una Malta que remunta als darrers 10 minuts (1-2)

La selecció absoluta de futbol ha estrenat la seva nova aventura a la Nations League amb una derrota davant Malta (1-2) després d’un partit en què ha arribat a somiar amb començar puntuant. Guillaume López ha avançat Andorra en una bona primera meitat, però el conjunt visitant ha capgirat el marcador per endur-se el setè duel de la història entre tots dos combinats i els primers punts d’aquest Grup 1 de la Lliga D. Els de Koldo Álvarez de Eulate continuen així sense conèixer la victòria davant Malta, conjunt que suma el seu tercer triomf en un historial que completen quatre empats.
En un inici endollat, ben plantat i amb valentia amb l’esfèrica, els tricolor han gaudit de les dues primeres arribades sense que cap d’elles veiés porteria contrària. Ambdues han estat després d’individualitats, la primera d’Aron Rodrigo (8′) i després de Gerard Solà (11′). Al quart d’hora ha arribat el primer tir entre pals, aquesta vegada per als visitants, amb Teddy Teuma i un potent tir llunyà que Iker Álvarez ha bloquejat. Just després, l’1-0. Una jugada per l’esquerra entre Moi San Nicolás i Rodrigo ha clos amb un tir d’aquest darrer que Henry Bonello ha refusat, al qual ha aparegut Guillaume López, el més llest, per, des del vèrtex de l’àrea petita, obrir la llauna (17′).
Si bé Solà ha tingut poc després el segon, no ha vist porta i la possessió ha acabat decantant-se pels d’Emilio de Leo. Així, tot i que els locals han tornat a arribar un parell de vegades més, Irvin Cardona ha fet l’empat al minut 36. Rebent una gran passada de Teuma des del mig del camp, el davanter del Saint-Étienne de la Segona Divisió francesa ha fet un bon gest tècnic per desfer-se de dos marcadors per posteriorment encanonar al fons de la xarxa.
A la tornada dels vestidors, igualtat sobre el verd, tot i que sent els maltesos els quals han tingut més iniciativa. Tampoc s’ha vist cap acció de perill fins a l’hora de matx, amb un toc d’esperó de Cardona, de nou a passada de Teuma, que Álvarez ha aturat amb una estirada. Els de Koldo Álvarez de Eulate també ho han provat, altra vegada amb Rodrigo, i una rematada que s’ha topat amb un defensor rival (63′). Més clara ha estat la posterior de ‘Berto’ Rosas, amb la primera que ha tocat, provant sort des d’uns 20 metres i veient com la bola sortia llepant el pal (69′).
En uns minuts finals bojos, Álvarez ha aparegut momentàniament per mantenir l’empat aturant un mà a mà de Keyon Ewurum (75′). Després, a l’altra porteria, Bonello ha fet el mateix davant un tir d’Àlex Martínez (78′). I quan el matx semblava destinat a l’empat, els visitants han capgirat les tornes i aquesta vegada ha estat Cardona qui, a tocar la línia de fons, ha fet una passada dins l’àrea que Teuma ha transformat per fer efectiva la remuntada (81′). Amb els andorrans vençuts, han provocat un penal sobre Ilyas Chouaref i ell mateix ha estat l’encarregat de llançar-lo, directament als núvols (85′).