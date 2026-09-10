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  • Leon Radošević, fent una passada durant el partit. | Gus Carrasco / FCBQ
Pol Forcada Quevedo
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Bàsquet - Lliga Catalana

El MoraBanc Andorra planta novament cara al Barça però cau en el segon duel i s’acomiada de la Lliga Catalana (88-84)

Les petites desconnexions passen factura als tricolor, els quals pateixen pèrdues i errades en tirs prou fàcils tot i millorar en el rebot ofensiu

El segon i darrer partit del MoraBanc Andorra a la Lliga Catalana ha acabat com el primer, amb desfeta (88-84). Aquesta vegada, però, mostrant una millor imatge i plantant de nou cara al Barça, rival que diumenge passat es va adjudicar el VIII Trofeu Encamp a la pròrroga.

Amb uns primers punts d’Artem Pustovyi, els tricolor han començat repetint la bona imatge del primer quart contra el Manresa, amb molta intensitat en atac i defensa. Tant ha estat així en aquest darrer aspecte que els catalans només han encistellat de tres, i els de Žan Tabak han replicat (6-6). A partir de llavors, Joel Parra ha sumat per partida doble i, seguit dels tirs lliures d’Stanley Umude, el Barça s’ha fet amb una petita diferència davant la imprecisió i precipitació andorrana (12-6). Les pèrdues, amb la pilota no volent entrar i l’efectivitat culer castigant des dels 6,75 metres (amb Darío Brizuela, Umoja Gibson i Tyrese Martin), ha passat factura als pirenaics (28-16).

El segon quart ha iniciat amb Kyle Kuric fent el que millor sap per posar els seus a set punts, ara més agressius i tancant més espais. També molt més endollats, principalment amb l’escorta d’Indiana i Aaron Best, per anar retallant distàncies fins a posar-se a quatre (32-28). Després d’un breu temps de paritat i les errades en atac d’ambdós, el Barça ha carregat de nou el canell per fer mal des de la pintura i imposant el seu ritme. Així, camí dels vestidors amb màxim avantatge blaugrana (52-37). Això sí, com a aspecte positiu, amb els del Principat millorant en el rebot ofensiu.

Un instant del duel. | Gus Carrasco / FCBQ

El tercer temps, de nou amb Kuric encistellant, seguit per una esmaixada de Pustovyi que ha col·locat el 52-41. Entre relliscades, el matx ha incrementat un pèl la velocitat i tots dos equips han cercat cistelles ràpides per anar-les intercanviant, fins que de mica en mica els andorrans s’han anat acostant als d’Aleksander Sekulić (59-51). En aquest sentit, han continuat fent-se molt forts al rebot ofensiu mentre Kuric anava fent-ne de les seves des de la línia de tres (64-56). I quan millor semblaven estar, nova desconnexió que ha permès els de la Ciutat Comtal tornar a posar-se a 10. Tot i això, els tricolor han continuat treballant per desfer aquesta diferència a tan sols tres punts (69-66).

En un darrer partit de 10 minuts, els culers han iniciat de nou molt endollats per tornar a agafar aire fins al 76-68. Durant un bon grapat de minuts s’han vist molt pocs punts, en bona part per les errades en el tir, però també per les bones defenses. Així, a l’equador, l’FC Barcelona ha recuperat la diferència de 10 punts (81-71). El lluminós s’ha mogut amb Leon Radošević signant un 2+1 i la posterior cistella de Chumi Ortega, però mancant dos minuts els barcelonins no han perdut pistonada i s’han adjudicat el triomf per un ajustat 88-84.

Un mal segon quart condemna el MoraBanc Andorra en el seu debut a la Lliga Catalana contra el Manresa (74-83)

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