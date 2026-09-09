Un mal segon quart condemna el MoraBanc Andorra en el seu debut a la Lliga Catalana contra el Manresa (74-83)

El MoraBanc Andorra ha obert la primera competició oficial de la temporada, la Lliga Catalana, amb una derrota. Ha estat davant el Manresa per 74-83, al Palau d’Esports Catalunya de Tarragona, mostrant una bona imatge durant part del duel, però signant un fatídic segon quart en el qual només ha fet set punts. En tot cas, demà jugarà el segon matx de la lligueta contra el Barça (21.00 hores), rival del passat diumenge al VIII Trofeu Encamp.
Kassius Robertson ha obert la llauna, amb un triple, d’un primer quart en què els tricolor han sabut fer mal amb contracops ràpids i explosius. També han mostrat molta intensitat en defensa, la qual cosa els ha permès mantenir l’avantatge que Cameron McGriff ha col·locat (6-2). Al davant, uns catalans amb molt poc encert, sobretot des de la línia de tres, però mantenint-se forts en la recuperació, han vist com els pirenaics els anaven passant per sobre. Així, Lazar Mutic, també de tres, ha signat el 22-10. En aquest primer ball, el MoraBanc ha estat molt endollat i fent un pas endavant quant al rebot, l’assignatura pendent del curs passat (23-12).
Al segon periple, però, l’altra cara de la moneda. Si bé tots dos conjunts han començat erràtics i amb molta precipitació, els de Diego Ocampo han fet una passa endavant i han estat els únics a anotar durant els tres primers minuts (23-16). Per als andorrans, ni a Kyle Kuric li han entrat. Ho ha acabat fent Artem Pustovyi des dels 4,60 metres, però no han trobat reacció en tot el quart, principalment en atac, i els del Bages han acabat retallant fins al 25-22. La primera cistella en jugada dels de Žan Tabak ha arribat quan faltaven tres minuts per la mitja part, de Leon Radošević (28-24), però el Manresa ha acabat manant al lluminós gràcies a Timmy Allen (30-33).
A la represa, de la solidesa defensiva i el joc ràpid ha pogut fer mal Pustovyi, tot i que ha continuat manant la precipitació. També ha tornat la igualtat i l’encert d’ambdós, fins que Robertson, de tres, i el pivot ucraïnès, amb un 2+1, han avançat al conjunt del Principat (45-42). Els manresans, però, no han abaixat els braços, i aprofitant les contres i els punts de Ferran Bassas han mantingut la diferència (49-53). Robertson, a dos minuts per cloure, ha decidit carregar-se l’equip a l’esquena i sumar sis punts consecutius per tornar a avançar els seus, amb una millor imatge en atac i defensa per anar a jugar el darrer temps amb un 56-55.
En aquest s’ha continuat amb el mateix guió, però amb el MoraBanc apujant encara més el nivell al darrere. Almenys al principi. En la faceta ofensiva, ni andorrans ni catalans han tingut encert, i han anat compartint el triomf momentani. Passant del 61-60 al 63-65 a l’equador, i de nou a un punt de diferència fins que Pierre Oriola ha fet mal des dels 6,75 metres (66-70). L’ha seguit Nick Ongenda i Hugo Benitez, ampliant la diferència a vuit punts mancant tres minuts. La pissarra de Tabak no ha produït efecte i les pèrdues en atac han impossibilitat la remuntada quan el vigent campió de la Lliga Catalana s’ha posat 11 punts per sobre. Al final, 74-83.