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Bàsquet - Pretemporada

El Barça s’imposa al MoraBanc Andorra a la pròrroga d’un VIII Trofeu Encamp molt igualat d’inici a fi (96-101)

El torneig continuarà divendres 11 de setembre a les 19.00 hores, amb la disputa del partit entre el Cadí La Seu i el Toulouse Métropole Basket

L’FC Barcelona s’ha proclamat campió del VIII Trofeu d’Encamp després de superar el MoraBanc Andorra per 96 a 101 en un partit molt igualat que ha necessitat una pròrroga per decidir-se. El conjunt tricolor ha competit de tu a tu contra els blaugranes durant els 40 minuts reglamentaris. La igualtat ha estat la tònica dominant del matx, amb constants alternatives en el marcador i sense que cap dels dos equips pogués obrir una diferència definitiva.

Amb el partit abocat a un final ajustat, el marcador al final del temps reglamentari ha obligat a disputar cinc minuts addicionals. En la pròrroga, el Barça ha estat més encertat i ha aconseguit imposar el seu ritme en els instants decisius per acabar enduent-se el triomf. Tot i la derrota, el MoraBanc ha deixat una bona imatge davant un rival de màxim nivell i ha ofert un partit competitiu davant l’afició d’Encamp. El duel s’emmarcava en la pretemporada dels dos conjunts i en el tradicional Trofeu d’Encamp, el qual enguany arriba a la seva vuitena edició.

El torneig continuarà divendres 11 de setembre a les 19.00 hores, amb la disputa de l’altre partit entre el Cadí La Seu i el Toulouse Métropole Basket. Les entrades per a aquest nou enfrontament encara estan disponibles, de manera que els aficionats encara tenen l’oportunitat d’acostar-se a Encamp per gaudir d’una nova jornada de bàsquet d’alt nivell. La recaptació de les entrades dels dos partits es destinarà a Càritas Andorrana, informa l’ANA.

Encamp té pràcticament esgotades les entrades per al duel de diumenge entre el MoraBanc Andorra i el Barça

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