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L’FC Andorra s’endú un punt en un duel d’alta tensió que acaba sense gols visitant el Sabadell de Ferran Costa (0-0)

Jesús Owono és clau aturant la més clara del partit a l'afegit, mentre que el conjunt tricolor no ha estat capaç de fer ni una rematada a porteria

Ja va dir Carles Manso a la prèvia que esperava una «guerra», i no es va equivocar. L’FC Andorra ha estat capaç d’endur-se un punt de la Nova Creu Alta en un matx que ha finalitzat sense gols, malgrat que una de les més clares ha estat per als pirenaics a l’inici del segon temps, però que ha estat sobrat d’intensitat. El de Gerard Piqué ha estat, així, el conjunt que ha aturat el ple de victòries del Sabadell de Ferran Costa a casa per sumar ara set punts i ser quart per la cua.

Amb uns primers minuts d’estira-i-arronsa entre ambdós conjunts amb pilotes llargues de camp a camp, l’avís inicial ha estat local arran d’una pèrdua de ‘Bomba’ dins l’àrea que Joel Priego ha recuperat per activar Jesús Owono (9′). S’han animat llavors els arlequinats i han arribat amb més insistència, però sense veure porta, mentre als tricolor els costava sortir amb pilota, fos per la pressió local o les pèrdues.

Els minuts posteriors, atropellats, lents i sense gaire acció a les porteries (sí sobre el verd, amb moltíssima duresa dels dos equips), han passat sense pena ni glòria. Si bé els del Principat han pogut gaudir de més possessió, o almenys ho han intentat, han clos la primera meitat amb més grogues, dos, que tirs, ja que només se n’ha vist un de llunyà d’Andoni López que ha sortit fora abans de la mitja hora. I així s’ha fet camí cap als vestidors.

El matx ha estat marcat per l’alta intensitat d’ambdós conjunts. | Felipe Mondino

A la represa, la iniciativa ha tornat a estar dels vallesans fins que Moró Sidibe, recuperant l’esfèrica al darrer defensor, ha errat el mà a mà davant Diego Fuoli enviant-la als núvols tot i tenir Jordi Cano a la dreta llest per només haver-la d’empènyer (49′). El guió no s’ha modificat, i aquella «guerra» de la qual va parlar Manso a la prèvia ha continuat, així com les pilotades de costat a costat sense trobar dominador. Tampoc oportunitats, fins que ha arribat una de Javier López-Pinto des de la frontal que ha sortit per poc (66′).

Óscar Sanz ho ha provat poc després, també des de la frontal amb un potent xut de primeres que ha acabat en córner després de topar-se amb un defensor andorrà (70′). Així, han estat els locals quins han posat la directa als minuts finals, gaudint d’algunes ocasions més que no han suposat perill per al porter equatoguineà. Només ha intervingut una vegada a l’afegit salvant amb el peu un tir de Miki Codina que anava directe al fons de la xarxa. El mateix 0-0 ha acabat manant al lluminós amb el xiulet final, i l’FC Andorra sense haver signat cap rematada a porta.

El partit que ha de jugar l’FC Andorra al camp del Sabadell tindrà lloc finalment aquest diumenge a les 21.00 hores

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