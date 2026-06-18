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  • La jornada va comptar amb la participació de representants de federacions, clubs, empreses patrocinadores i esportistes d’elit. | Andorra Esports Clúster
El Periòdic d'Andorra
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Fomentar la col·laboració entre emprese i esportistes

El I Fòrum Andorrà de Patrocinis Esportius reuneix 80 professionals i impulsa aliances entre empresa i esport

En aquesta primera edició, els participants reivindiquen patrocinis estables i innovadors per reforçar la competitivitat i el creixement de l’esport

El I Fòrum Andorrà de Patrocinis Esportius ha tancat la seva primera edició amb un balanç positiu després de reunir prop de 80 professionals del món empresarial i esportiu a l’UNNIC. La iniciativa, impulsada per l’Andorra Esports Clúster, B-legend i Camaleonic Analytics, neix amb la voluntat de convertir-se en un espai de referència per fomentar la col·laboració entre empreses, institucions i esportistes.

La jornada ha comptat amb la participació de representants de federacions, clubs, empreses patrocinadores i esportistes d’elit, que van analitzar el paper cada vegada més estratègic del patrocini i el mecenatge en el desenvolupament de l’esport andorrà. Durant l’acte inaugural, el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, ha reafirmar el compromís del Govern amb l’esport i ha destacat la importància de la col·laboració publicoprivada per garantir l’èxit dels projectes esportius.

Entre les intervencions destacades, la directora d’operacions de Jurisserv, Romina Guido, ha posat en relleu els avantatges fiscals vinculats als patrocinis i donatius, defensant que el mecenatge s’ha d’entendre com una inversió i no com una despesa. També hi han participat experts internacionals com Marc Pullés i Joan Fontserè, que han compartit experiències sobre la generació de valor i retorn econòmic a través de l’esport.

La directora d’operacions de Jurisserv, Romina Guidot defensa que el mecenatge s’ha d’entendre com una inversió i no com una despesa

La innovació i la tecnologia han tingut un paper protagonista gràcies a la ponència d’Oriol Esteban, que ha presentat eines basades en intel·ligència artificial capaces de mesurar en temps real l’impacte dels patrocinis esportius.

Les taules rodones celebrades durant el fòrum van evidenciar l’evolució del patrocini esportiu, que cada vegada es concep més com una eina de posicionament, reputació i creació de valor compartit. Representants de Creand, MoraBanc, Andbank i UNNIC van coincidir a destacar la necessitat de construir aliances estables i amb objectius comuns. Per la seva banda, els esportistes d’elit Tere Morató, Cande Moreno, Xary Rodríguez i Sergio Peiró van exposar les dificultats i oportunitats que afronten a l’hora de captar patrocinadors.

El director de l’Andorra Esports Clúster, Jordi Cuenca, va valorar molt positivament la resposta del sector i va assegurar que la bona acollida confirma la necessitat d’un espai de trobada entre empresa i esport. A més, va avançar que l’organització ja treballa en una segona edició prevista per al 2027, amb l’objectiu d’incorporar nous continguts i ampliar la participació.

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