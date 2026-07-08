El freeride debutarà com a esport olímpic als Jocs d’hivern del 2030 que es duran a terme als Alps Francesos

El freeride formarà part per primera vegada del programa dels Jocs Olímpics d’hivern, debutant en la pròxima edició del 2030 als Alps Francesos després que el Comitè Olímpic Internacional (COI) hagi donat llum verda a la incorporació de la disciplina. La decisió culmina un llarg procés de consolidació internacional d’aquest esport, el qual en les darreres dues dècades ha experimentat un important creixement tant en l’àmbit competitiu com institucional.
En aquest sentit, Ordino Arcalís ha celebrat l’anunci reivindicant el paper que ha tingut en aquesta evolució. Només cal recordar que l’estació va apostar pel freeride l’any 2006 amb la primera edició d’El Dorado i, des del 2015, ha estat una de les seus fixes del Freeride World Tour (FWT), acumulant una desena d’edicions al calendari internacional. El febrer d’aquest mateix any, a més, va organitzar els primers Campionats del Món de la disciplina sota el paraigua de la FIS.
Segons Visa, la mesura «donarà sentit» a la feina que han començat a fer amb la base i la que duen a terme amb Joan Aracil
«Veure el freeride formar part del programa olímpic és una enorme satisfacció i també un reconeixement a totes les persones, esportistes, organitzadors i institucions que han contribuït a fer-lo créixer», ha destacat el director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma. Des de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) també mana la felicitat. «És un projecte que va engegar la FIS, la qual ja ens va informar de la intenció de fer olímpic el freeride», ha mencionat el seu gerent, Carles Visa, tot apuntant que l’anunci «donarà sentit» a la feina que han començat a fer amb la base i la que duen a terme amb Joan Aracil.
La incorporació del freeride als Jocs Olímpics obre precisament una nova etapa per als esportistes, sent el cas d’Aracil, una de les promeses nacionals de la disciplina que per primera vegada podrà aspirar a classificar-s’hi. «És increïble que per fi sigui esport olímpic. És un impuls de motivació i dona moltes ganes de continuar competint al màxim nivell», ha assegurat. Per a la cita d’aquí a quatre anys s’han confirmat 44 places −22 femenines i 22 masculines− repartides entre esquí i surf de neu.