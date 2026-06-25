El comú de la capital i la FAVB donen el tret de sortida a la campanya de vòlei platja estiu 2026 al parc Central

El Comú d’Andorra la Vella i la Federació Andorrana de Voleibol (FAVB) han donat el tret de sortida a la campanya de vòlei platja estiu 2026, una iniciativa que combina el lleure estiuenc amb la promoció de l’activitat física a la parròquia. Des d’aquest dijous i fins al pròxim 7 de setembre, les pistes de vòlei platja, situades al parc Central, estaran obertes al públic per oferir una alternativa d’oci saludable durant els mesos d’estiu, tant per a aficionats com per a esportistes que vulguin gaudir d’aquesta modalitat de sorra.
Les pistes oferiran un ampli horari de funcionament per facilitar la conciliació i l’accés dels usuaris. Concretament, de dilluns a divendres l’horari d’obertura serà de 16.30 a 22.30 hores, mentre que els dissabtes i els diumenges l’espai estarà disponible de 16.30 a 20.30 hores. La instal·lació únicament estarà tancada durant els dies centrals de la Festa Major d’Andorra la Vella (el dissabte 1, diumenge 2 i dilluns 3 d’agost) així com de la festivitat de la Mare de Déu (el dissabte 15 d’agost).
Més enllà de l’ús lliure de les pistes, la campanya d’aquest any destaca per l’organització d’un torneig de vòlei platja obert a tothom que es disputarà tots els dijous de 20.00 a 22.30 hores, alternant setmanalment els formats de competició de 3×3 i 2×2. Durant el mes de juliol, els partits tindran lloc els dies 2 (3×3), 9 (2×2), 16 (3×3), 23 (2×2) i 30 (3×3). De la mateixa manera, a l’agost el calendari competitiu es mantindrà els dies 6 (2×2), 13 (3×3), 20 (2×2) i 27 (3×3). A més, com a plat fort de la programació, el dijous 30 de juliol a les 19.00 hores es durà a terme el Torneig Especial de Festa Major d’Andorra la Vella.