Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La pista de vòlei platja al parc Central. | Comú d'Andorra la Vella / Tony Lara
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Vòlei

El comú de la capital i la FAVB donen el tret de sortida a la campanya de vòlei platja estiu 2026 al parc Central

Les pistes estaran obertes al públic fins al pròxim 7 de setembre amb la finalitat d'oferir una alternativa d'oci saludable durant l'estiu

El Comú d’Andorra la Vella i la Federació Andorrana de Voleibol (FAVB) han donat el tret de sortida a la campanya de vòlei platja estiu 2026, una iniciativa que combina el lleure estiuenc amb la promoció de l’activitat física a la parròquia. Des d’aquest dijous i fins al pròxim 7 de setembre, les pistes de vòlei platja, situades al parc Central, estaran obertes al públic per oferir una alternativa d’oci saludable durant els mesos d’estiu, tant per a aficionats com per a esportistes que vulguin gaudir d’aquesta modalitat de sorra.

Les pistes oferiran un ampli horari de funcionament per facilitar la conciliació i l’accés dels usuaris. Concretament, de dilluns a divendres l’horari d’obertura serà de 16.30 a 22.30 hores, mentre que els dissabtes i els diumenges l’espai estarà disponible de 16.30 a 20.30 hores. La instal·lació únicament estarà tancada durant els dies centrals de la Festa Major d’Andorra la Vella (el dissabte 1, diumenge 2 i dilluns 3 d’agost) així com de la festivitat de la Mare de Déu (el dissabte 15 d’agost).

Més enllà de l’ús lliure de les pistes, la campanya d’aquest any destaca per l’organització d’un torneig de vòlei platja obert a tothom que es disputarà tots els dijous de 20.00 a 22.30 hores, alternant setmanalment els formats de competició de 3×3 i 2×2. Durant el mes de juliol, els partits tindran lloc els dies 2 (3×3), 9 (2×2), 16 (3×3), 23 (2×2) i 30 (3×3). De la mateixa manera, a l’agost el calendari competitiu es mantindrà els dies 6 (2×2), 13 (3×3), 20 (2×2) i 27 (3×3). A més, com a plat fort de la programació, el dijous 30 de juliol a les 19.00 hores es durà a terme el Torneig Especial de Festa Major d’Andorra la Vella.

Comparteix
Notícies relacionades
Nazzaro i Alís dubten d’una possible anticonstitucionalitat davant d’una llei de l’avortament: «Hi ha mecanismes»
Extraditen a Andorra un condemnat per abusos sexuals a dues menors perquè compleixi la pena de presó pendent
El Tribunal Superior estudia els recursos contra la condemna per la presumpta agressió sexual en un local d’oci

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Govern, previ acord amb la Generalitat, es vol fer càrrec dels serveis dels esportistes que entrenen a Sant Cugat
  • Esports
El MoraBanc Andorra treballa en la renovació d’Aaron Best, una opció que Žan Tabak veu amb bons ulls
  • Esports
La selecció masculina de bàsquet suma la primera victòria a l’Europeu de Petits Estats davant San Marino (79-99)
Entrevistes esportives
Luismi Pinilla
Àrbitre
Marc Pujol
Exfutbolista
Àlex Serrano
Entrenador del Casa de Portugal

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu