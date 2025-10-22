El Comú d’Andorra la Vella ha fet una aportació econòmica de fins a 50.000 euros a l’Andorra Cycling Masters

El Comú d’Andorra la Vella ha fet una aportació econòmica de 50.000 euros a l’esdeveniment Andorra Cycling Masters, la prova ciclista que el passat diumenge va enfrontar Primož Roglič, Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard i Isaac del Toro. Cal recordar que es tracta d’un esdeveniment que va servir com a escenari per a la gravació d’un ‘docushow’ internacional que recollirà el recorregut, el paisatge i la part més personal dels ciclistes participants i que posteriorment es podrà veure en 120 països, tal com va reivindicar ahir el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres.
El ministre va defensar que no es pot conèixer públicament el cost de la cita per la clàusula de confidencialitat inclosa en el conveni signat entre Andorra Turisme i les empreses IPG Mediabrands i Wakai, ja que “aquest tipus de confidencialitat és habitual en el sector audiovisual i del màrqueting internacional”.
Precisament aquest dimecres també surt publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) l’edicte d’Andorra Turisme pel qual es fa públic la formalització, mitjançant contractació directa, de la producció i difusió del projecte audiovisual Andorra Cycling Masters a l’empresa Iniciativas de Medios, SA.