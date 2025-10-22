Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Els ciclistes durant un moment de la prova aquest diumenge passat. | Andorra Turisme
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Ciclisme

El Comú d’Andorra la Vella ha fet una aportació econòmica de fins a 50.000 euros a l’Andorra Cycling Masters

Torres defensa que no es pot conèixer el cost de la cita per la clàusula de confidencialitat inclosa en el conveni entre Andorra Turisme i els impulsors

El Comú d’Andorra la Vella ha fet una aportació econòmica de 50.000 euros a l’esdeveniment Andorra Cycling Masters, la prova ciclista que el passat diumenge va enfrontar Primož Roglič, Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard i Isaac del Toro. Cal recordar que es tracta d’un esdeveniment que va servir com a escenari per a la gravació d’un ‘docushow’ internacional que recollirà el recorregut, el paisatge i la part més personal dels ciclistes participants i que posteriorment es podrà veure en 120 països, tal com va reivindicar ahir el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres.

Torres justifica la confidencialitat del contracte de l’Andorra Cycling Masters per ‘protegir’ els acords comercials

Llegir

L’esdeveniment va servir com a escenari per a la gravació d’un ‘docushow’ internacional que es podrà veure en 120 països

El ministre va defensar que no es pot conèixer públicament el cost de la cita per la clàusula de confidencialitat inclosa en el conveni signat entre Andorra Turisme i les empreses IPG Mediabrands i Wakai, ja que “aquest tipus de confidencialitat és habitual en el sector audiovisual i del màrqueting internacional”.

Precisament aquest dimecres també surt publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) l’edicte d’Andorra Turisme pel qual es fa públic la formalització, mitjançant contractació directa, de la producció i difusió del projecte audiovisual Andorra Cycling Masters a l’empresa Iniciativas de Medios, SA.

Roglič corona l’Andorra Cycling Masters en dues proves inèdites disputades al Coll de la Gallina i al centre del país

Llegir

Comparteix
Notícies relacionades
Quatre dossiers amb 19.000 noms dels infants assassinats a Gaza es llegiran durant tot el dia al centre de la capital
El calendari solidari de GosSOS 2026, ‘(In)visibles’, dona visibilitat a dotze gossos del Centre de Protecció Caní
‘L’estalvi solidari’, primera acció de la nova col·laboració entre FEDA i UNICEF per defensar els drets dels infants

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
El MoraBanc i l’FC Andorra repeteixen presència a la Fira d’Andorra la Vella amb la visita de diferents jugadors
  • Esports
La relació de l’FC Andorra amb Encamp va per a llarg: “Ja estem parlant amb la FAF per veure com encarem el futur”
  • Esports
La femenina jugarà dos amistosos contra Gibraltar per continuar amb la progressió sota les ordres de ‘Pana’
Publicitat
Entrevistes esportives
Vincent Maduro ‘Vinsky’
Creador de contingut i directiu de l’Sporting Club Escaldes
Roger Turné
Ciclista de BTT de la FAC i La Nucía BH Coloma Academy
Nacho Llovet
Excapità del MoraBanc Andorra
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu