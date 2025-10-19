Roglič corona l’Andorra Cycling Masters en dues proves inèdites disputades al Coll de la Gallina i al centre del país

Els carrers d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany s’han convertit aquest diumenge en un circuit urbà amb la celebració de l’Andorra Cycling Masters, una competició inèdita que ha reunit quatre dels millors ciclistes del món: Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Primož Roglič i Isaac del Toro.
La jornada, dissenyada com un repte esportiu i audiovisual per mostrar la bellesa del país, ha combinat dues proves puntuables —una cronoescalada al Coll de la Gallina i un circuit urbà per Andorra la Vella i Escaldes-Engordany— que han atret centenars d’aficionats als carrers i carreteres del Principat. L’objectiu, més enllà de la competició, ha estat enregistrar un ‘docushow‘ internacional de 50 minuts que s’estrenarà a finals d’any i que permetrà projectar Andorra com a destinació ciclista i turística davant l’audiència de més de 100 països, segons han apuntat des d’Andorra Turisme.
La competició ha arrencat a primera hora amb l’ascensió al Coll de la Gallina, un dels ports més emblemàtics del país. Roglič ha estat el més fort i ha signat un temps espectacular de 25 minuts i 39 segons, superant Pogačar (25:59), Del Toro (28:05) i Vingegaard (29:24). Ja al migdia, el protagonisme s’ha traslladat al nucli urbà, on els quatre corredors han afrontat 15 voltes a un circuit de 2,14 quilòmetres. El mexicà, amb molt suport local, s’ha imposat en aquesta prova, però els punts acumulats han donat la victòria final a Roglič, que s’ha convertit en el primer campió de l’Andorra Cycling Masters amb 55 punts, seguit de Del Toro (51), Pogačar (42) i Vingegaard (36).
Torres reivindica aquest tipus d’esdeveniments per generar activitat en temporada baixa
Tot i el caràcter experimental de l’esdeveniment, l’acollida ha estat entusiasta per part de turistes i residents. El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha destacat que “tot ha anat fantàstic i els quatre corredors s’han mostrat molt contents amb l’organització i amb la benvinguda rebuda al país”. El ministre ha remarcat també que “la gent ha respost molt bé als carrers” i que “esdeveniments com aquest són els que ens ajuden a reforçar la desestacionalització que tant busquem”. Segons Torres, l’Andorra Cycling Masters “neix com una edició única vinculada al documental”, però no descarta que “l’èxit d’aquest format obri la porta a repetir experiències semblants en el futur”.
En la mateixa línia, el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha subratllat el valor estratègic del projecte audiovisual. Ha explicat que “el documental de 50 minuts s’estrenarà a partir del 22 de novembre en plataformes de ‘pay per view’ i posteriorment a altres canals internacionals”, i que es preveu “una cobertura en més de 100 països, la més gran mai aconseguida des d’Andorra en l’àmbit del turisme esportiu”. En aquest sentit, Budzaku ha afegit que aquesta producció “ens permet arribar molt més lluny del que podria fer qualsevol campanya tradicional” i que “no només parla de ciclisme, sinó d’Andorra com a destí global de muntanya i natura”.
Els participants, encantats amb el país
Els protagonistes, per la seva banda, han coincidit a destacar l’experiència. Tadej Pogačar ha afirmat que “ha estat una manera preciosa d’acabar la temporada”, i ha elogiat “el paisatge espectacular, el bon temps i l’ambient al carrer”. El doble vencedor del Tour ha assegurat que “Andorra és un lloc perfecte per al ciclisme” i que “ha estat un plaer poder competir aquí abans de tancar l’any”.
Al seu torn, Jonas Vingegaard, quart classificat, ha reconegut que “córrer només quatre ciclistes és una sensació diferent, especial” i, tot i admetre que “no ha estat el millor resultat”, ha destacat que “s’ha divertit molt” i que ara toca “descansar i preparar la temporada vinent”. El danès, també doble campió del Tour, ha insinuat que el Giro d’Itàlia podria ser un dels seus objectius futurs per completar la trilogia de grans voltes.
El públic esperant que els ciclistes surtin al podi. | EL PERIÒDIC / A.O.G.