El Campionat d’Andorra de Ruta formarà part del calendari oficial de la UCI per primera vegada en la història

La Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) participarà del 25 al 28 de juny al Campionat d’Espanya de Carretera 2026, que es disputarà a Sabiñánigo (Osca), amb una delegació formada per sis corredors de les categories sub23 i Júnior. La representació andorrana estarà integrada pels ciclistes Adrià Regada, Gerard Mora, Enzo Fuentes i Miquel Naudi en categoria sub23, així com Èric Sinfreu i Quim Llort en categoria Júnior. La competició reunirà alguns dels millors corredors de l’Estat espanyol i esdevé una oportunitat de primer nivell perquè els joves talents andorrans continuïn acumulant experiència competitiva al màxim nivell.
L’edició de 2026 tindrà un significat especial per al ciclisme andorrà. Per primera vegada, el Campionat d’Andorra de Ruta serà reconegut oficialment per la Unió Ciclista Internacional (UCI), un pas endavant molt important en el procés de consolidació i internacionalització de les competicions organitzades per la FAC. Aquest reconeixement permet que els resultats obtinguts en el Campionat d’Andorra siguin considerats oficialment dins l’estructura competitiva internacional i reforça el prestigi esportiu de la prova, situant-la al mateix nivell reglamentari que altres campionats nacionals reconeguts per la UCI.
La representació andorrana estarà integrada pels ciclistes Adrià Regada, Gerard Mora, Enzo Fuentes i Miquel Naudi en categoria sub23, així com Èric Sinfreu i Quim Llort en categoria Júnior
El Campionat d’Andorra de Ruta 2026 es disputarà en les modalitats de Contrarellotge Individual (CRI) i Ruta, i proclamarà els campions nacionals de les categories sub23, Júnior i Femení que tindran el seu Maillot de campió. Des de la Federació Andorrana de Ciclisme es valora aquesta fita com un reconeixement a la feina desenvolupada durant els darrers anys per l’entitat, els clubs, els esportistes i totes les persones que treballen per al creixement del ciclisme al Principat.