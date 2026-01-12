Edgar González arriba a l’FC Andorra cedit per l’Almeria i a Martín Merquelanz se li rescindeix el contracte

Edgar González ja és oficialment jugador de l’FC Andorra. Era un secret a veus i el club acaba de fer oficial que el central de Sallent jugarà de tricolor el que resta de temporada, en qualitat de cedit, procedent de l’Almeria. Per contra, i amb totes les fitxes cobertes, l’entitat presidida als despatxos per Gerard Piqué ha anunciat també la primera baixa d’aquest hivern, la de Martín Merquelanz.
González, de 28 anys, es va formar a les categories inferiors de l’Espanyol i el Cornellà, iniciant precisament el seu periple com a sènior al conjunt verd. Les bones actuacions a Segona B van cridar l’atenció del Betis, qui el va signar l’any 2018. A Sevilla, després del seu pas pel filial i una cessió a l’Oviedo, es va consolidar com un futbolista important a Primera Divisió, en la qual ha disputat gairebé un centenar de partits, quasi els mateixos que a la categoria de plata del futbol espanyol.
L’estiu del 2023 va fitxar per l’Almeria i allà també va tenir molt protagonisme durant dues temporades, la primera a la màxima categoria i la segona a LaLiga Hypermotion. Això sí, la primera meitat d’aquest curs l’ha jugat al Hajduk Split croat en qualitat de cedit, on no ha tingut gaire protagonisme.
L’altra cara de la moneda és la de Merquelanz, amb qui l’FC Andorra ha arribat a un acord per rescindir el seu contracte. El basc, però, continuarà entrenant amb els pirenaics fins que no tingui equip. Cal recordar que va ser el darrer fixatge del mercat d’estiu i no va poder ser inscrit fins passat més d’un mes a causa de la manca de quotes d’immigració.
Finalment, va debutar a finals d’octubre en el partit de Copa del Rei contra el Valle de Egüés, on va ser titular i va marcar un gol. També va jugar en el partit de lliga a Osca, on va quallar una gran actuació. La seva no serà l’única sortida, ja que amb l’arribada de Yeray Cabanzón també hi haurà almenys un jugador de l’actual plantilla andorrana que haurà de fer les maletes.