Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L'FC Andorra anuncia l'arribada d'Edgar González. | @ANDORRA
El Periòdic d'Andorra
Futbol - Mercat de fixatges

Edgar González arriba a l’FC Andorra cedit per l’Almeria i a Martín Merquelanz se li rescindeix el contracte

Amb el Betis es va consolidar com a important a Primera Divisió, en la qual ha disputat gairebé 100 partits, quasi els mateixos que a Segona Divisió

Edgar González ja és oficialment jugador de l’FC Andorra. Era un secret a veus i el club acaba de fer oficial que el central de Sallent jugarà de tricolor el que resta de temporada, en qualitat de cedit, procedent de l’Almeria. Per contra, i amb totes les fitxes cobertes, l’entitat presidida als despatxos per Gerard Piqué ha anunciat també la primera baixa d’aquest hivern, la de Martín Merquelanz.

González, de 28 anys, es va formar a les categories inferiors de l’Espanyol i el Cornellà, iniciant precisament el seu periple com a sènior al conjunt verd. Les bones actuacions a Segona B van cridar l’atenció del Betis, qui el va signar l’any 2018. A Sevilla, després del seu pas pel filial i una cessió a l’Oviedo, es va consolidar com un futbolista important a Primera Divisió, en la qual ha disputat gairebé un centenar de partits, quasi els mateixos que a la categoria de plata del futbol espanyol.

L’estiu del 2023 va fitxar per l’Almeria i allà també va tenir molt protagonisme durant dues temporades, la primera a la màxima categoria i la segona a LaLiga Hypermotion. Això sí, la primera meitat d’aquest curs l’ha jugat al Hajduk Split croat en qualitat de cedit, on no ha tingut gaire protagonisme.

L’empat contra la Cultural deixa “insatisfet” un Carles Manso que assegura “més punts” a la segona volta

Llegir

L’altra cara de la moneda és la de Merquelanz, amb qui l’FC Andorra ha arribat a un acord per rescindir el seu contracte. El basc, però, continuarà entrenant amb els pirenaics fins que no tingui equip. Cal recordar que va ser el darrer fixatge del mercat d’estiu i no va poder ser inscrit fins passat més d’un mes a causa de la manca de quotes d’immigració.

Finalment, va debutar a finals d’octubre en el partit de Copa del Rei contra el Valle de Egüés, on va ser titular i va marcar un gol. També va jugar en el partit de lliga a Osca, on va quallar una gran actuació. La seva no serà l’única sortida, ja que amb l’arribada de Yeray Cabanzón també hi haurà almenys un jugador de l’actual plantilla andorrana que haurà de fer les maletes.

L’FC Andorra s’acomiada de Martín Merquelanz. | @FCANDORRA
Comparteix
Notícies relacionades
Els noms comercials i rètols concentren més de la meitat del centenar de queixes registrades per la Llei del català
Andorra prepara la primera trobada d’influenciadors en català per fomentar l’ús de la llengua a les xarxes socials 
L’ofici i el coneixement s’asseuen a taula en la primera edició d’Andorra Orígens – Gastronomia d’Alta Muntanya

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
El MoraBanc Andorra planta cara a tot un Madrid, però no pot evitar sumar la cinquena derrota consecutiva (85-90)
  • Esports
L’empat contra la Cultural deixa “insatisfet” un Carles Manso que assegura “més punts” a la segona volta
  • Esports
L’equip nacional d’esquí de muntanya aconsegueix cinc podis a la segona Copa d’Espanya disputada a Cerler
Publicitat
Entrevistes esportives
John Smörg
Pilot amb llicència andorrana
Xary Rodríguez 
Presidenta d’Andona
Àlex Terés
Autor del llibre ‘Principat Blaugrana’
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu