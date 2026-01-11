L’empat contra la Cultural deixa “insatisfet” un Carles Manso que assegura “més punts” a la segona volta

“No estem satisfets amb el resultat”. Aquestes van ser paraules del tècnic de l’FC Andorra, Carles Manso, després que els seus obrissin el 2026 a casa amb un repartiment de punts amb la Cultural Lleonesa. “Avui era una molt bona oportunitat per fer un salt a la classificació i confirmar els bons moments de joc que venim fent”, va afegir durant la roda de premsa posterior al duel, fent esment, sobretot, de la segona meitat.
Amb el matx, a més, els tricolor van posar el punt final a la primera volta lliguera sumant 25 punts i assegurant-se, una jornada més, ser fora del descens. “La mitjana de punts ens diu que són suficients per salvar la categoria” en cas de signar els mateixos durant el segon tram de campionat. “Després d’estar 10 duels sense guanyar, si a la segona volta aconseguim una mica més de continuïtat, estem convençuts que farem molts més punts”, va incidir Manso.
Cal recordar que el partit es va acabar disputant un parell d’hores més tard del previst a causa de les nevades. De fet, el Nou Estadi de la FAF es va despertar amb 28 centímetres de neu, la qual van acabar traient empleats d’ambdós clubs i aficionats. En aquest sentit, l’entrenador català va fer èmfasi de la involucració del país: “Pel carrer sents que la gent és molt de futbol […] T’aturen i et diuen que estan encantats i que el club ha de tirar endavant, que se senten identificats amb la manera que tenim de jugar i de fer les coses”.