Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Carles Manso, ahir al Nou Estadi de la FAF. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
Futbol - LaLiga Hypermotion

L’empat contra la Cultural deixa “insatisfet” un Carles Manso que assegura “més punts” a la segona volta

L'FC Andorra posa el punt final a la primera volta lliguera sumant 25 punts i assegurant-se, una jornada més, ser fora de les places de descens

“No estem satisfets amb el resultat”. Aquestes van ser paraules del tècnic de l’FC Andorra, Carles Manso, després que els seus obrissin el 2026 a casa amb un repartiment de punts amb la Cultural Lleonesa. “Avui era una molt bona oportunitat per fer un salt a la classificació i confirmar els bons moments de joc que venim fent”, va afegir durant la roda de premsa posterior al duel, fent esment, sobretot, de la segona meitat.

Amb el matx, a més, els tricolor van posar el punt final a la primera volta lliguera sumant 25 punts i assegurant-se, una jornada més, ser fora del descens. “La mitjana de punts ens diu que són suficients per salvar la categoria” en cas de signar els mateixos durant el segon tram de campionat. “Després d’estar 10 duels sense guanyar, si a la segona volta aconseguim una mica més de continuïtat, estem convençuts que farem molts més punts”, va incidir Manso.

Cal recordar que el partit es va acabar disputant un parell d’hores més tard del previst a causa de les nevades. De fet, el Nou Estadi de la FAF es va despertar amb 28 centímetres de neu, la qual van acabar traient empleats d’ambdós clubs i aficionats. En aquest sentit, l’entrenador català va fer èmfasi de la involucració del país: “Pel carrer sents que la gent és molt de futbol […] T’aturen i et diuen que estan encantats i que el club ha de tirar endavant, que se senten identificats amb la manera que tenim de jugar i de fer les coses”.

El Nou Estadi de la FAF passa de blanc a verd en hores i acull l’empat entre l’FC Andorra i la Cultural Lleonesa (1-1)

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Mor als 77 anys Miquel Naudí, qui va ser conseller general entre 1981 i 1983 i conseller comunal de Canillo
Un treballador de l’estació d’Ordino Arcalís queda atrapat per una allau i és evacuat en helicòpter fins a l’hospital
L’habitatge, la principal preocupació social del país marcada per l’encariment sostingut i la manca d’oferta

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
L’equip nacional d’esquí de muntanya aconsegueix cinc podis a la segona Copa d’Espanya disputada a Cerler
  • Esports
El Nou Estadi de la FAF passa de blanc a verd en hores i acull l’empat entre l’FC Andorra i la Cultural Lleonesa (1-1)
  • Esports
El partit entre l’FC Andorra i la Cultural Lleonesa es posposa a les 18.30 hores, si les condicions del camp ho permeten
Publicitat
Entrevistes esportives
John Smörg
Pilot amb llicència andorrana
Xary Rodríguez 
Presidenta d’Andona
Àlex Terés
Autor del llibre ‘Principat Blaugrana’
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu