Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L’acord entre ambdós clubs inclou una opció de compra no obligatòria. | @FCANDORRA
El Periòdic d'Andorra
Futbol - Mercat de fixatges

L’FC Andorra reforça l’atac amb la cessió de Yeray Cabanzón, amb opció de compra, fins a final de temporada

Cabanzón s’ha format a les categories inferiors del Racing i ha disputat la primera meitat del curs 2025-2026 amb el conjunt càntabre

L’ FC Andorra ha tancat l’arribada de l’atacant Yeray Cabanzón, que jugarà al conjunt tricolor cedit fins a final de temporada procedent del Racing de Santander. L’acord entre ambdós clubs inclou una opció de compra no obligatòria que el club andorrà podrà executar el pròxim mes de juny.

Cabanzón, nascut a Isla el 14 de maig del 2003, s’ha format a les categories inferiors del Racing i ha disputat la primera meitat del curs 2025-2026 amb el conjunt càntabre. De fet, aquesta temporada ja va tenir minuts en el duel disputat al Sardinero entre el Racing i l’Andorra.

Tot i això, molts aficionats tricolors el recordaran especialment pel seu pas per la Ponferradina, on va jugar durant una temporada i mitja. Al conjunt del Bierzo, Cabanzón va tenir un paper rellevant en l’equip que es va enfrontar a l’Andorra a la final del play-off d’ascens del passat mes de juny.

Comparteix
Notícies relacionades
França tancarà finalment l’accés fronterer amb Andorra a partir d’aquest mateix divendres a les sis de la tarda
Les gelades registrades a la vall central provoquen l’atenció d’unes 134 persones al Servei d’Urgències per caigudes
La promoció 58 d’agents de Policia jura el càrrec i Lasne celebra que el cos està a punt d’arribar als 290 efectius

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
La selecció andorrana de futbol i l’espanyola es podrien tornar a veure les cares en un amistós abans del juny
  • Esports
Cande Moreno és 19a i Jordina Caminal 54a al primer entrenament de descens de la Copa del Món de Zauchensee
  • Esports
L’11a edició del Champions for UNICEF recapta gairebé 1.600 euros en una nova jornada solidària de bàsquet
Publicitat
Entrevistes esportives
John Smörg
Pilot amb llicència andorrana
Xary Rodríguez 
Presidenta d’Andona
Àlex Terés
Autor del llibre ‘Principat Blaugrana’
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu