L’FC Andorra reforça l’atac amb la cessió de Yeray Cabanzón, amb opció de compra, fins a final de temporada

L’ FC Andorra ha tancat l’arribada de l’atacant Yeray Cabanzón, que jugarà al conjunt tricolor cedit fins a final de temporada procedent del Racing de Santander. L’acord entre ambdós clubs inclou una opció de compra no obligatòria que el club andorrà podrà executar el pròxim mes de juny.
Cabanzón, nascut a Isla el 14 de maig del 2003, s’ha format a les categories inferiors del Racing i ha disputat la primera meitat del curs 2025-2026 amb el conjunt càntabre. De fet, aquesta temporada ja va tenir minuts en el duel disputat al Sardinero entre el Racing i l’Andorra.
Tot i això, molts aficionats tricolors el recordaran especialment pel seu pas per la Ponferradina, on va jugar durant una temporada i mitja. Al conjunt del Bierzo, Cabanzón va tenir un paper rellevant en l’equip que es va enfrontar a l’Andorra a la final del play-off d’ascens del passat mes de juny.