Doble triomf a la Copa del Món dels residents Adrien Boichis i Jenny Rissveds en la modalitat d’XCO

L’11a edició de la Copa del Món UCI de BTT 2026 de Pal Arinsal ha abaixat el teló avui amb l’emoció del Cross-country Olímpic (XCO), amb el qual s’ha reafirmat «una nova edició excel·lent a Andorra», que s’ha omplert durant tres dies d’apassionats pel ciclisme. A més, des de l’organització destaquen que enguany s’ha superat el nombre d’espectadors de l’any passat i s’ha fet valdre «un nou èxit organitzatiu que referma el compromís de Pal Arinsal, la Massana i Andorra en general a continuar acollint cites de les WHOOP UCI MTB World Series». Pel que fa als resultats, Adrien Boichis i Jenny Rissveds han assolit el triomf a les finals Elit d’avui, amb Paul Schehl i Valentina Corvi com a respectius guanyadors de les proves U23.
Victòria en la categoria masculina amb sabor andorrà
Adrien Boichis i Mathis Azzaro han mantingut un ajustat «frec a frec» en la cursa masculina del Cross-country Olímpic, de la qual el primer n’ha sortit vencedor. Els dos joves francesos s’han distanciat de tots els corredors i han anat liderant junts la prova, fins que Boichis ha realitzat un atac a falta de dues voltes per al final que Azzaro no ha pogut contestar. El número 2 de la classificació general i resident al Principat s’ha acabat adjudicant el triomf a Pal després de completar les vuit voltes que han dut a terme els homes Elit en 1h 14’ 48’’, mentre que Azzaro ha estat segon quedant-se a 19 segons.
“Aquesta victòria és molt especial. Avui ha estat un dia màgic. A més, hi havia present al fundador de Specialized, Mike Sinyard, i tenir un dia tan bo davant d’ell fa que sigui una victòria encara més bonica. Durant la cursa volia tenir un ritme constant i la veritat és que tot ha anat genial. Ara visc a Andorra i poder guanyar aquí, en un circuit tan exigent per l’altitud, és molt especial”, ha assenyalat en acabar Boichis.
Per la seva part, l’alemany Luca Schwarzbauer ha completat una bona prova, i malgrat no poder lluitar amb els dos de davant, ha fet la seva cursa en solitari per assolir una satisfactòria tercera posició (+1’ 12’’), mentre el vigent campió d’XCO de les WHOOP UCI MTB World Series, Christopher Blevins, ha estat quart (+2’ 02’’). D’altra banda, el líder de la general, Luca Martin, no ha tingut un bon dia i només ha pogut ser 22è (+4’ 55’’), i el català Jofre Culell ha estat 28è (+5’ 33’’).
La conseqüència directa en la classificació és que Boichis retalla diferències a Martin, ja que malgrat el resultat d’avui, manté un bon marge al capdavant amb 1.419 punts, pels 1.289 de Boichis. Val a dir que Bjorn Riley, guanyador del short track de divendres i sisè avui, és tercer a la general amb 983 punts.
Una campiona amb un canvi d’aires
En l’apartat femení, Jenny Rissveds ha sumat la tercera victòria de la temporada i la segona del cap de setmana després d’exhibir-se novament i demostrar perquè és la vigent campiona del món UCI. La sueca i resident a Andorra ha assolit el doblet d’XCC i XCO a Pal, el qual mai cap corredora havia pogut assolir fins ara a la cita nacional, i continua «en un estat de forma impecable aquesta temporada».
Val a dir que també ha assolit el seu quart doblet personal i continua sense acabar per sota de la tercera posició aquest any. Rissveds ha posat així la directa a partir de la segona volta per escapar-se i completar pràcticament tota la cursa en solitari, amb un marge que s’ha mantingut en uns 30 segons respecte al grup perseguidor gran part de la prova. Ha completat les set voltes de la cursa Elit femenina en 1 h 18’ 47’’
“Em sento molt bé. És increïble córrer a casa. M’encanta aquesta cursa i els espectadors són genials. És un lloc fantàstic i ho estic gaudint molt. Crec que estic en un molt bon moment personal. L’any passat vaig fer grans canvis: vaig venir a viure aquí, vaig canviar d’entrenador i tinc molt suport a casa. Estic gaudint molt de tot el procés i crec que això també em fa anar més ràpida”, ha assenyalat la ciclista en acabar la cursa.
Instant de l’arribada a la meta de la pilot i resident sueca Jenny Rissveds. | Pal-Arinsal MTB
A banda de la campiona, la italiana Martina Berta s’ha imposat a l’esprint final a la suïssa Sina Frei en la bonica lluita pel podi, la qual ha deixat a la italiana segona (+17’’) i a la suïssa tercera (+18’’). Savilia Blunk (+28’’) i Laura Stigger (+35’’) han estat quarta i cinquena, respectivament, després d’anar la major part de la prova en el grup perseguidor.
A efectes de la classificació general d’XCO, Rissveds ha encarrilat el seu primer títol de les WHOOP UCI MTB World Series 2026 després de sumar 330 punts a Andorra, amb els quals arriba als 1.632 i ja treu 347 punts a la seva immediata perseguidora, Sina Frei (1.285 punts).
Turné completa una bona primera volta
Més tard en el dia, les curses U23 d’XCO han encetat l’acció en l’última jornada de la Copa del Món a Pal Arinsal i han vist a Paul Schehl i Valentina Corvi repetir victòria després de guanyar dos dies abans el short track. De manera que en la cursa masculina, Schehl ha liderat de principi a fi, rondant en solitari des de la segona volta després de deixar enrere a l’espanyol Thibaut François, que ha patit una petita caiguda i no ha pogut tornar a apropar-se a un Schehl que «s’ha mostrat intractable». L’alemany ha completat les set voltes que han fet els homes en 1 h 06’ 49’’, mentre François ha assolit un meritori segon lloc (+1’ 17’’).
El suís Nicolas Halter ha estat tercer (+1’ 45’’), mentre que el pilot de Xerès, Hugo Franco Gallego ha estat novè (+3’ 49’’). Per la seva part, l’andorrà Roger Turné ha completat una bona cursa, situant-se 15è al final de la primera volta. Finalment, ha pogut completar gairebé sis voltes fins que ha estat doblat quan anava en la 36a posició. En la general d’XCO U23, Schehl (825 punts) és més líder i amplia la diferència amb François (722 punts), que malgrat tot referma el segon lloc per davant d’Halter (603 punts).
Pel que respecta a la prova femenina, Corvi ha demostrat novament la seva superioritat i s’ha adjudicat una cursa en la qual ha anat escapada des de la primera volta i cap rival s’hi ha pogut atansar. Ha completat així les sis voltes que han fet les competidores U23 en 1 h 09’ 51’’, mentre que la canadenca Ella Mcphee (+1’ 19’’) s’ha imposat en l’emocionant lluita fins a l’última volta per la segona posició davant les suïsses Fiona Schibler (+1’ 26’’) i Elina Benoit (+1’ 32’’), que han quedat tercera i quarta, respectivament.
També ha destacat l’espanyola Marta Cano qui ha tancat el top-10 (+3’ 29’’). En la general, Corvi amplia el seu avantatge al capdavant i encarrila el títol d’XCO U23 amb 884 punts, pels 481 de Katrin Embacher, segona, i Schibler és tercera amb 468 punts. Les curses de descens i Cross-country de les WHOOP UCI MTB World Series faran una aturada d’un mes i escaig en el calendari i tornaran el 20 d’agost a Les Gets, França.
Tres anys més per deixar la competició a casa
Altrament, Pal Arinsal i Warner Bros Discovery Sports han segellat durant aquest cap de setmana el preacord que tenien perquè l’estació de la Massana continuï tres anys més al calendari de la Copa del Món UCI de BTT. Així ho ha confirmat el director general de la Copa del Món UCI de BTT de Pal Arinsal, David Hidalgo, que ha assenyalat que “la valoració d’aquesta edició de la Copa del Món és molt positiva, sobretot en l’organització i en el públic, que ha respost molt bé i han estat al costat dels corredors”, afegint que dissabte es va registrar un 25% més de públic respecte al mateix dia de l’any passat, amb més de 6.000 assistents ahir.
En la mateixa sintonia s’ha situat el cònsol menor de la Massana, Roger Fité, qui ha indicat que “s’ha de destacar el gran volum de públic que hem tingut tot el cap de setmana. Fa goig veure l’estació amb aquest ambient de gent, i a més no s’ha registrat cap incident. Tot ha funcionat àgilment i s’ha de posar en relleu. Això és un impuls, no només per a l’estació, sinó per a tota la parròquia de la Massana. Hem tingut tots els establiments plens. Tot això contribueix a voler que la Copa del Món segueixi per molts anys”, ha conclòs.