Derrota 3-0 d’Andorra en el debut a la Davis Cup Europa Grup IV davant Armènia malgrat la igualtat dels partits

La selecció andorrana de tennis ha debutat aquest dimarts a la Davis Cup Europa Grup IV amb una derrota per 3-0 davant Armènia, en una eliminatòria marcada per la igualtat en diversos moments dels partits però que finalment s’ha decantat a favor del conjunt amfitrió.
En el primer duel individual, Pablo Carrascosa no ha acabat de trobar les millors sensacions sobre la pista i ha cedit davant un rival que arribava amb més ritme de competició després de diverses setmanes entrenant i competint sobre la mateixa superfície.
Posteriorment, Èric Cervós ha protagonitzat un partit molt disputat, però no ha pogut aprofitar les oportunitats de què ha disposat en els moments clau. L’andorrà ha acabat cedint per 6-3 i 7-5 després d’un segon set molt ajustat en què ha tingut opcions per forçar una tercera mànega.
«Estem decebuts perquè sabíem que moltes de les opcions passaven pel partit d’avui. Hem tingut oportunitats, especialment amb l’Èric, però no les hem pogut tancar» – Jean Ba Poux
El capità de l’equip, JeanBa Poux, ha reconegut la decepció pel resultat davant un dels rivals directes de la competició. «Estem decebuts perquè sabíem que moltes de les opcions passaven pel partit d’avui. Hem tingut oportunitats, especialment amb l’Èric, però no les hem pogut tancar», ha explicat. La competició continuarà aquest dimecres amb un nou repte exigent per als andorrans davant Malta, una de les seleccions més potents del grup no abans de les 9.30h. El combinat nacional buscarà reaccionar i sumar la primera victòria del torneig.
Andorra ja coneix els seus rivals a la Billie Jean King Cup
La selecció andorrana femenina de tennis ja coneix el camí que haurà de seguir a la Billie Jean King Cup 2026. El sorteig de la competició ha enquadrat Andorra al Grup A de la Zona Europa III, juntament amb Estònia i Luxemburg.
El torneig arranca aquest dimecres i es disputarà fins al 20 de juny.Andorra haurà d’afrontar una fase inicial en format de lligueta, amb enfrontaments davant Estònia i Luxemburg per decidir la classificació final del grup.
Segons el sistema de competició, només la primera classificada de cada grup accedirà a les eliminatòries per l’ascens. Els guanyadors dels play-offs promocionals obtindran una plaça per competir a la Zona Europa/Àfrica Grup II la temporada 2027.
L’equip capitanejat per Joan Jiménez buscarà completar una bona actuació davant dos rivals exigents en una competició que reuneix algunes de les seleccions emergents del tennis europeu. El debut andorrà arribarà davant Estònia, mentre que el segon compromís de la fase de grups serà contra Luxemburg.