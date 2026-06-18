De jugar contra Keylor Navas i Sergio Ramos a defensar la porteria de l’FC Santa Coloma a la Conference League

«Sempre he tingut el somni de jugar a Old Trafford amb el Manchester United», afirma el porter mexicà de 26 anys Víctor André Alcaraz, també conegut com ‘el Lobo’, qui va arribar l’any 2024 a la lliga andorrana. Posteriorment, va marxar cedit a un equip de la primera divisió de la lliga mexicana i enguany torna al Principat com a jugador del Rànger’s FC –equip al qual pertany des del 2024–, tot i que jugarà amb l’FC Santa Coloma durant la Conference League.
La frase del principi és, precisament, el seu gran desig com a futbolista, però abans de somiar amb el Teatre dels Somnis –Old Trafford–, Alcaraz mira a curt termini i el seu repte més immediat és defensar la porteria colomenca aquest estiu. «En aquests moments tinc contracte amb el Rànger’s. La meva intenció és tornar quan acabi la Conference League», esmenta el porter, tot i que deixa clar que al «futbol tot pot passar».
Una cessió molt breu que Alcaraz desitja que s’allargui perquè això significaria que l’equip ha avançat de ronda. «Espero que l’acord amb l’FC Santa Coloma es pugui allargar una mica si les coses van bé. Tant de bo superem eliminatòries i ja parlarem més endavant del futur», apunta.
«Espero que l’acord amb l’FC Santa Coloma es pugui allargar una mica si les coses van bé. Tant de bo superem eliminatòries i ja parlarem més endavant del futur» – Víctor Alcaraz
Així, el porter mexicà torna al Principat després de jugar tota la temporada 2025-2026 a la Liga MX amb el Mazatlán. En aquesta breu, però intensa etapa, va jugar contra equips històrics del futbol mexicà com Club Amèrica, Tigres, Monterrey o Pumas. A més, va tenir com a rivals llegendes del futbol com Sergio Ramos, Keylor Navas i grans futbolistes de renom com Nahuel Guzmán o André-Pierre Gignac.
«Vaig coincidir amb jugadors que havia vist per televisió quan era petit», explica il·lusionat, tot afegint que «va ser molt important per a mi poder demostrar-me que podia compartir escenari amb ells». D’aquesta manera, Alcaraz s’endú una gran experiència del periple mexicà i molts aprenentatges. «El que més em va marcar va ser l’exigència del dia a dia, entrenant-me amb futbolistes de classe mundial», relata, tot mostrant-se molt agraït amb el Mazatlán per «l’oportunitat que em va donar».
Ara, torna al Principat i, a banda del repte europeu, el porter disputarà la resta de la temporada 2026-2027 –a priori– amb el Rànger’s. En aquest sentit, ha aprofitat per destacar el nivell del futbol andorrà, tot indicant que «la diferència entre la lliga andorrana i la mexicana no és tan gran com molta gent pensa». Així i tot, el jugador precisa que «hi ha equips com Tigres, Amèrica, Chivas o Monterrey que són gegants i no es poden comparar», tot i que considera que «si baixes una mica a la classificació la diferència amb els equips andorrans no és tan gran», sobretot si es compara amb els equips tricolor que juguen a Europa.
«Andorra m’ha obert les portes i m’ha ajudat a continuar lluitant pels meus somnis» – Víctor Alcaraz
De fet, Alcaraz ha reiterat que aquesta possibilitat que ofereix la lliga andorrana de disputar competicions europees ha estat clau per tornar als Pirineus. «Vaig rebre ofertes per quedar-me a Mèxic, però el meu somni és jugar a Europa», diu. Aquest context obre als jugadors un «panorama completament diferent» que ell vol aprofitar, tot destacant que «Andorra m’ha obert les portes i m’ha ajudat a continuar lluitant pels meus somnis».
Durant la conversa no ha quedat cap dubte que el seu gran somni és jugar amb el Manchester United, i això no li ho traurà ningú del cap. «Treballo cada dia per intentar aconseguir aquest somni i ho continuaré dient fins al dia que em retiri», però per fer d’aquest objectiu una possibilitat una mica més real, Alcaraz deixa clar que la clau és mostrar-se per Europa, i per això, el futbol andorrà esdevé clau. «M’agradaria que algun equip em veiés en competició europea i em permetés fer un pas més en la meva carrera», remarca. Així, la seva primera gran oportunitat la tindrà contra el Penybont en la primera eliminatòria prèvia de la Conference League.