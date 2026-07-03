David Rodrigo se sincera: «Feia mal als ulls quan un club amb impagaments continuava signant contractes»

Dimarts, a les noves oficines del Nou Estadi de la FAF, ens acull el secretari general de l’ens futbolístic andorrà, David Rodrigo, per parlar de les novetats que s’implementaran a partir del curs vinent, de les que s’hi podrien implementar però encara no estan tancades i d’altres punts que envolten la Lliga Multisegur Assegurances.
2 respostes
el problema de futblol d’ANDORRA portem diversos anys anirem a pitjor crec que tenim una federacio feble sense control sense responsablidade, s’ha tornat en negoci per a 3 persones facturant amb vendes
de clubs per més de 3 milions d’euros, inversors busquen cada any equips a Andorra per comprar saben que no hi ha control de moviments de diners d’ingressos i retirades sense control, per bé de futbol del país esperem que aquests 3 genis de l’euro marxen del futbol, quan venen el club deixen els comptes sense un euro. els nous propietaris es troben amb diversos problemes perquè aquí no hi ha llei d’esport tot passa per llei de treball obligant als clubs pagar una nòmina i cass per un import que és molt difícil. parlem d’una mitjana de 35 treballders per1.900euros -66.ooo euros al mes en 10 mesos 666.000euros s’hi afegim pisos menjar i d’altres impossible, federacio sap molt bé d’aquestes despeses de futbol només funciona per blanqueig de diners i altres coses ,,,,,,,,
U-I SANTA COLOMA COBRAT DE LA UEFA + TELE +ALTRES UNA MITJANA d’UN MILIO I VUITCENTS MIL EUROS, ES VENUT EL CLUB A UNS MEXICANS DEIXESSIN EL COMPTE A ZERO. RESPONSABES . ALGUNA ALTURITAT. POLICIA. FEDERACIONS HARA ALGUNA ENVESTIGACIÓ SÓN DINERS PER A FUTBLOL TREBALLADORS I BASE PORTEM DIVERSOS ANS QUE 2 PERSONES PUGUIN VENDRE CLUBS EMPORTAR-SE ELS DINERS UN DESASTR