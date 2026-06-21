Isona Cuen i Ramon Montoto signen dues millors marques personals a la tercera jornada de la Comen Cup de Sèrbia

Isona Cuen ha nedat els 200 metres lliures en un temps de 2:13.62, aconseguint la seva millor marca personal i assolint, també, la mínima per als Campionats d’Espanya d’estiu, un doble èxit que deixa veure la seva progressió i que obre les portes a una nova fita en el seu calendari competitiu.
Per la seva banda, Ramon Montoto ha signat una actuació molt sòlida als 50 metres lliures amb un temps de 0:24.97 i establint també la seva millor marca personal, confirmant que es troba en un gran moment de forma.
Ha estat una participació molt positiva per als dos representants andorrans a la Comen Cup de Sèrbia. Tant Isona Cuen com Ramon Montoto han deixat una imatge excel·lent, demostrant que continuen superant-se i millorant els seus registres en cada competició internacional. Un resultat que enorgulleix la natació andorrana i que convida a l’optimisme de cara als pròxims reptes de la temporada.
El director tècnic de la FAN, Alfonso Maltrana, s’ha mostrat molt content pels resultats obtinguts. “Isona i Ramon han fet gairebé en cada prova millors marques personals en una competició internacional. Estic molt feliç pel rendiment dels esportistes. Ara hem de continuar amb la temporada de competicions”, ha conclòs.