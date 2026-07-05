Continua el cap de setmana mogut per a l’FC Andorra abans d’iniciar la pretemporada: oficial Juan Sebastián

L’FC Andorra continua anunciant fitxatges abans de donar el tret de sortida a la pretemporada aquest proper dilluns. Així, acaba de fer oficial l’arribada de Juan Sebastián, lateral dret que arriba lliure procedent del Reial Saragossa i firma per dues temporades amb una de més opcional. S’ha format íntegrament a l’estructura aragonesa, club on ha passat per totes les categories fins a arribar al primer equip, amb el qual va disputar 28 partits oficials i va estrenar el seu compte golejador en un partit de la Copa del Rei.
Ara bé, aquest passat el va jugar cedit a l’Alcorcón, on es va consolidar. Va disputar 28 partits de lliga i va repartir quatre assistències, destacant el seu protagonisme en el joc ofensiu. Així, amb 24 anys i 1,87 metres d’alçada, des de l’entitat tricolor assenyalen que Sebastián és un lateral de llarg recorregut, amb potència física, velocitat i capacitat per incorporar-se a l’atac. Destaca per la seva arribada pel carril dret, així com la solidesa en tasques defensives.