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  • Mijares, acompanyada de l'entrenador Pol Carreras, es va desplaçar diumenge a l'estació francesa. | FAE
El Periòdic d'Andorra
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Esquí

Carla Mijares completa una nova estada de cinc dies a Les Deux Alpes mentre Salva Cornella avança en la recuperació

L'esquiador va ser operat del lligament encreuat anterior el passat 8 de maig i evoluciona favorablement segons l'equip mèdic federatiu

La temporada d’hivern encara queda lluny, però Carla Mijares continua avançant en la seva preparació. L’esquiadora andorrana ha completat aquesta setmana una nova estada d’entrenament a Les Deux Alpes, a França, on ha acumulat cinc dies de treball sobre neu dins del seu programa de pretemporada.

Mijares, acompanyada de l’entrenador Pol Carreras, es va desplaçar diumenge a l’estació francesa i ha aprofitat les condicions de la glacera per completar diverses sessions d’esquí abans de tornar aquest divendres al Principat. Es tracta de la segona concentració de la corredora a Les Deux Alpes aquesta primavera, després de la realitzada entre el 29 de maig i el 6 de juny.

Paral·lelament, la Federació Andorrana d’Esquí també ha actualitzat l’estat de Salva Cornella, que continua recuperant-se de la greu lesió al genoll dret que va patir a finals de la temporada passada. L’esquiador va ser operat del lligament encreuat anterior el passat 8 de maig i evoluciona favorablement, segons ha informat l’equip mèdic federatiu.

El retorn a la competició està previst, en principi, per a la part final de la pròxima temporada, entre els mesos de febrer i març

Cornella ja camina sense crosses i ha començat les diferents fases de la rehabilitació. El retorn a la competició està previst, en principi, per a la part final de la pròxima temporada, entre els mesos de febrer i març, tot i que l’evolució dels pròxims mesos marcarà els terminis definitius. «L’operació va anar molt bé i ja camino sense crosses. En breu podré fer bicicleta i nedar. Per començar a esquiar serà cap al novembre, i les curses entre febrer i març, perquè ho haurem d’anar veient», ha explicat el mateix Cornella.

Cornella ja camina sense crosses i ha començat les diferents fases de la rehabilitació. | FAE
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