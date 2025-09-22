Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un partit entre el Ranger’s i l’Esperança, al març. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol - Lliga Multisegur

Bonell reitera que la voluntat és que les lligues fomentin la participació de residents, siguin o no andorrans

La FAF confirma que la Supercopa entre l'Inter d'Escaldes i l'Atlètic d'Escaldes tindrà lloc aquest dissabte a les 18.30 hores a l'Estadi d'Encamp

El fulletó amb les quotes d’immigració i la Lliga Multisegur ha anat solucionant-se amb el pas dels dies. La setmana passada, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ja va confirmar en roda de premsa que la màxima divisió nacional de futbol donarà el tret de sortida la setmana vinent, el cap de setmana del 4 i 5 d’octubre. I avui ho ha reiterat, ja que així s’ha compromès el Govern. Així mateix, ha matisat que “la voluntat és que aquestes lligues nacionals fomentin la participació de les persones que viuen aquí, siguin andorrans o no”.

En aquest sentit, la ministra ha comentat que s’està treballant una proposta que limiti els fixatges estrangers i que aquestes quotes siguin limitades segons cada conjunt. “Tot està en estudi. El Ministeri d’Interior, juntament amb la nostra col·laboració, està demanant tota la informació necessària als clubs, i abans de fixar una determinada quota es parlarà amb la FAF”, ha incidit.

Bonell confirma que la Lliga Multisegur arrencarà el 4 i 5 d’octubre després d’haver arribat a un acord amb la FAF

Llegir
Segona Divisió

La Segona Divisió andorrana passarà a nomenar-se des d’aquest curs Lliga Grup Pirineu, i estarà formada per vuit equips, després que l’Atlètic Amèrica anunciés que no hi prendrà part per problemes econòmics i administratius. Així doncs, la competició es desenvoluparà entre l’FS La Massana, l’Sporting Escaldes, el City Escaldes, el Pirineus United, el Casa de Portugal, la UE Santa Coloma B, el CE Principat i l’FC Santa Coloma B. El sorteig del calendari tindrà lloc demà a les 13.00 hores, a través del canal de Twitch de la FAF. La Lliga Grup Pirineu començarà aquest cap de setmana i el format de competició serà de tres voltes de fase regular: tots contra tots durant 21 jornades de competició i tres més de play-off per l’ascens.

Supercopa

La federació ha confirmat avui que la Supercopa entre l’Inter i l’Atlètic tindrà lloc aquest dissabte (18.30 hores) a l’Estadi d’Encamp.

Comparteix
Notícies relacionades
Andorra la Vella impulsa una prova pilot de nou diumenges amb talls viaris i activitats a l’avinguda Meritxell
Identificats dos grups presumptament implicats en les agressions a menors mentre arriba una tercera denúncia
El tancament de la Setmana de l’Isard deixa un registre de 164 exemplars capturats del 201 autoritzats inicialment

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports, Societat
La campanya ‘Mou-te per la teva salut’ engrandeix el repte i pretén arribar als 200 milions de passes globals
  • Esports
Vicky Jiménez s’imposa a Zongyu Li i es troba a només un triomf d’accedir al quadre principal de l’Open de la Xina
  • Esports
L’Esquí Club Pas de la Casa Grau Roig suma ja 250 federats sent el bressol de les pròximes i els pròxims Joan Verdú
Publicitat
Entrevistes esportives
Nacho Llovet
Excapità del MoraBanc Andorra
Enric Fontbernat
Ciclista de la marxa Andorra-Santiago de Compostel·la
Mari Martínez i Toni Gamero
Medallistes dels Jocs Mundials de Trasplantats 2025
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu