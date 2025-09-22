Bonell reitera que la voluntat és que les lligues fomentin la participació de residents, siguin o no andorrans

El fulletó amb les quotes d’immigració i la Lliga Multisegur ha anat solucionant-se amb el pas dels dies. La setmana passada, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ja va confirmar en roda de premsa que la màxima divisió nacional de futbol donarà el tret de sortida la setmana vinent, el cap de setmana del 4 i 5 d’octubre. I avui ho ha reiterat, ja que així s’ha compromès el Govern. Així mateix, ha matisat que “la voluntat és que aquestes lligues nacionals fomentin la participació de les persones que viuen aquí, siguin andorrans o no”.
En aquest sentit, la ministra ha comentat que s’està treballant una proposta que limiti els fixatges estrangers i que aquestes quotes siguin limitades segons cada conjunt. “Tot està en estudi. El Ministeri d’Interior, juntament amb la nostra col·laboració, està demanant tota la informació necessària als clubs, i abans de fixar una determinada quota es parlarà amb la FAF”, ha incidit.
Segona Divisió
La Segona Divisió andorrana passarà a nomenar-se des d’aquest curs Lliga Grup Pirineu, i estarà formada per vuit equips, després que l’Atlètic Amèrica anunciés que no hi prendrà part per problemes econòmics i administratius. Així doncs, la competició es desenvoluparà entre l’FS La Massana, l’Sporting Escaldes, el City Escaldes, el Pirineus United, el Casa de Portugal, la UE Santa Coloma B, el CE Principat i l’FC Santa Coloma B. El sorteig del calendari tindrà lloc demà a les 13.00 hores, a través del canal de Twitch de la FAF. La Lliga Grup Pirineu començarà aquest cap de setmana i el format de competició serà de tres voltes de fase regular: tots contra tots durant 21 jornades de competició i tres més de play-off per l’ascens.
Supercopa
La federació ha confirmat avui que la Supercopa entre l’Inter i l’Atlètic tindrà lloc aquest dissabte (18.30 hores) a l’Estadi d’Encamp.