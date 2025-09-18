Bonell confirma que la Lliga Multisegur arrencarà el 4 i 5 d’octubre després d’haver arribat a un acord amb la FAF

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha confirmat que la lliga nacional es començarà a disputar el cap de setmana del 4 i 5 d’octubre, data límit que va posar la federació perquè poder disputar tots els partits abans de les prèvies de competicions europees. I és que, després que s’hagués d’aturar l’inici de la Lliga Multisegur per la manca de quotes de migració en els clubs nacionals, que han deixat a prop d’una norantena de jugadors sense fitxa, després de diverses reunions entre la Federació Andorrana de Futbol (FAF) i el Govern, s’ha arribat a un acord.
Si bé les quotes no s’obriran fins a l’1 d’octubre, s’ha confirmat que s’està mirant una via més ràpida de gestió i tramitació de les sol·licituds per garantir els terminis establerts. “Hem d’anar cap a un règim específic per tots els esports professionals, perquè s’han de regular de manera diferent a com es regulen la resta de permisos de residència i treball” ha revelat Bonell, confirmant que, conjuntament amb el ministeri de l’Interior, ja s’està estudiant la via per adaptar-se a les necessitats dels clubs esportius.
La preocupació més gran de l’executiu és la manca d’oportunitats perquè els joves andorrans o residents al país que juguen en les categories inferiors dels clubs, quan arriben a la majoria d’edat, només uns pocs aconsegueixen jugar amb el primer equip. “Nosaltres tenim aquesta preocupació i n’hem parlat diverses vegades amb la federació de futbol. Volem acompanyar a tots els esportistes en les seves etapes i tenim aquesta preocupació perquè molt pocs tenen la sort de poder jugar en aquests clubs que participen d’aquesta lliga nacional” ha revelat Bonell.
Així doncs, ha assenyalat que és una qüestió que s’analitza amb Interior i la FAF, però que enguany s’ha acceptat l’augment dels permisos de residència i treball per la circumstància de força major. “Crec que ens ha donat l’oportunitat per realment abordar aquest problema i mirar de fixar un nombre màxim de permisos de residència i treball per club” ha destacat, especificant que la voluntat és que els clubs andorrans “puguin tindre també participació d’adolescents residents a Andorra”.
Un número màxim que podria afectar a clubs que juguen en lligues internacionals com pot ser el cas de l’FC Andorra, el BC MoraBanc Andorra o el VPC, entre altres. No obstant això, la ministra de Cultura, Joventut i Esports ha reiterat que es treballarà per veure la casuística de cada entitat i donar la resposta més adient. “Tenen unes circumstàncies molt diferents. Són persones que moltes vegades venen només a jugar a la temporada, crec que la gran majoria no s’arriben ni a quedar dues temporades consecutives, i això s’ha d’analitzar des d’aquesta perspectiva” ha assegurat.
Concordant amb les seves paraules, el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, ha confirmat que “no es pot fer una solució igual per a tothom”, molt més si es tenen en compte les diferents categories dels clubs. Una proposta que es vol fer a llarg termini, però amb la qual encara no es vol fixar una data concreta. En tot cas, Bonell ha confirmat que les quotes que es donin per al futbol no es restaran de la quota general
Llum verda al conveni de llarg termini per a l’estadi amb l’FC Andorra
Fa uns dies, el director esportiu de l’FC Andorra, Jaume Nogués, va manifestar la voluntat de parlar amb el Govern i la FAF per allargar el conveni de cessió parcial de l’estadi de la FAF d’Encamp per a l’entitat esportiva. Demanada per aquesta qüestió, Bonell ha confirmat que encara no s’han pogut reunir totes les parts, però que el club és coneixedor que “poden comptar amb nosaltres i que nosaltres el que volem és que el Futbol Club d’Andorra es pugui mantenir en la lliga que està jugant ara”, on els ha desitjat molts èxits.