El Bike Show Naturland torna amb l’objectiu de “democratitzar l’esport” amb participació amateur i professional

La cota 2.000 de la Rabassa acollirà el pròxim 30 i 31 de maig la tercera edició del Bike Show Naturland amb l’objectiu d’esdevenir un espai no només per a professionals –ja que inclou un any més la Copa del Món de Cross Country Marathon (XCM)–, sinó també per a corredors amateurs, aficionats i els més joves.
“És una manera de democratitzar l’esport i fer-lo no tan sols de competició, sinó obert als valors de l’esforç, la convivència i la superació en tots els àmbits”, ha destacat el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat. En aquest sentit, el CEO d’Ocisport, Albert Balcells, ha definit la cita com a “esdeveniment 360, perquè està pensat perquè tothom pugui participar”, ha indicat, tot recalcant que s’ha fet una proposta “molt atractiva” en què “tothom qui fa bicicleta té el seu espai en aquesta programació”.
Durant la presentació de la tercera edició, Cairat ha esmentat que es tracta d’un esdeveniment “consolidat” i una nova oportunitat de “mostrar al món el nostre entorn natural i la voluntat de continuar apostant per un model de parròquia molt més vinculat a l’esport i a la natura”, ha destacat. En la mateixa línia, el director de Naturland, Miquel Llanas, ha valorat el fet de poder dinamitzar el territori més enllà de l’hivern amb l’esquí de fons. “És molt important que puguem celebrar una competició internacional perquè ens comença a posicionar d’una manera internacional”, ha remarcat.
La Copa del Món de Cross Country Marató, la “prova reina”
L’activitat arrencarà dissabte al matí amb la disputa de la Shimano Super Cup Massi de Cross Country Olímpic, una prova de categoria C1 de la Unió Ciclista Internacional puntuable per al rànquing mundial i per a la classificació olímpica dels Jocs de Los Angeles. La jornada de dissabte continuarà a la tarda amb la Super Cup Youth, dirigida a participants d’entre 6 i 14 anys. Una prova a la qual “li tenim especial estima” perquè permet “fomentar l’esport ja amb els joves valors”, ha apuntat Balcells.
Diumenge serà el torn de la “prova reina del cap de setmana” amb la celebració de la Copa del Món de Cross Country Marató, la qual reunirà corredors internacionals d’entre 25 i 30 països. El recorregut, íntegrament en territori andorrà, superarà els 2.000 metres de desnivell i presentarà un format de tres voltes perquè els participants passin diverses vegades per la zona central de l’esdeveniment. “Hem apostat perquè d’alguna manera els corredors passin per aquí davant”, ha explicat Balcells, amb la voluntat de “millorar l’espectacle i la visibilitat”.
La programació es completarà amb la Scott Marathon Open, oberta tant a corredors amateurs com populars i amb tres distàncies disponibles de 22, 44 i 68 quilòmetres. “Pràcticament tothom qui fa bicicleta té el seu espai en aquesta programació”, ha assegurat el responsable d’Oci Sport.
A falta de gairebé dues setmanes, l’esdeveniment compta amb 300 persones inscrites. La voluntat des de l’organització és igualar la xifra de l’any passat, quan van participar 580 persones. “Creiem que sobre aquests 600 participants és el que tindrem també aquest any”, ha detallat Balcells. De fet, ha subratllat que aquesta xifra és la idònia per qüestions de “capacitat” i “aforament”.
Coincidint amb la Diada de Canòlich
La cita esportiva coincidirà amb la Diada de Canòlich, una data clau per a la parròquia laurediana. “Haurem de ser ha dos llocs”, ha bromejat Cairat, tot apuntant que, malgrat la coincidencia, confia que “la gent de la casa pugui pujar a redescobrir Naturland i gaudir de l’espectacularitat de l’organització”. En aquest context, Balcells ha deixat clar que es una data marcada per la Unió Ciclista Internacional (UCI) i, també bromejant, ha afegit que “segurament no tenien el calendari que hi havia al calendari parroquial”.
Suport de l’Executiu a Naturland
Per la seva banda, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres ha posat en relleu aquest tipus d’esdeveniments per consolidar la nova estrategia del comú i Naturland. “Tots hem de ser particeps perquè Naturland sigui un referent”, ha dit, tot indicant que des d’Andorra Turisme “estarem al vostre costat perquè aquesta iniciativa creixi”.