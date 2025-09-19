Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El Club Atlètic Amèrica, equip de la Segona Divisió andorrana, ha anunciat que no prendrà part en la temporada 2025/2026. | @atletic_america
Arnau Ojeda Garcia
  • Esports
Futbol - Segona Divisió

L’Atlètic Amèrica no competirà aquesta temporada a la Segona Divisió per problemes econòmics i administratius

A més, el club denuncia que l’exresponsable de l’àrea esportiva, Cristhian Lara, es va apropiar il·lícitament d’uns 180.000 euros

El Club Atlètic Amèrica, equip de la Segona Divisió andorrana, ha anunciat que no prendrà part en la temporada 2025/2026. La decisió, comunicada oficialment aquest divendres 19 de setembre, arriba després de constatar greus problemes administratius, econòmics i esportius que han deixat l’entitat en una situació límit.

La crisi actual s’arrossega des de la temporada passada, quan l’administració de l’exresponsable de l’àrea esportiva, Cristhian Lara, va provocar importants conflictes interns i externs. El club denuncia que Lara es va apropiar il·lícitament d’uns 180.000 euros, quantitat que estava destinada a la planificació esportiva. Aquesta desviació va deixar les arques amb un saldo negatiu, obligant a la institució a assumir deutes que encara arrosseguen.

Segons la junta directiva, l’equip no compta actualment amb el mínim de 16 jugadors actius que exigeix la normativa per competir, ja que només disposa de 14 futbolistes. Aquesta circumstància, sumada a la llarga absència del president per motius de salut, ha acabat forçant la renúncia a participar enguany per evitar riscos majors en el futur.

A més dels problemes econòmics, també es van detectar contractes fraudulents amb jugadors amateurs presentats com a professionals. Aquesta pràctica, que afecta la credibilitat del club, ja ha estat posada en coneixement de la Federació i de la FIFA, posant encara més pressió sobre l’entitat.

Tot i els esforços per mantenir viu el projecte esportiu, la manca d’efectius ha estat determinant. El club va intentar reunir jugadors compromesos per defensar els colors, però alguns d’ells van ser rebutjats en no disposar de la Transferència Internacional de Jugadors (TMS). Amb només 14 futbolistes disponibles, la participació en la lliga esdevé impossible.

Malgrat la duresa de la decisió, la junta ha subratllat que aquesta aturada és necessària per replantejar el projecte i assegurar la continuïtat del club a llarg termini. L’entitat obre ara una etapa de reflexió i reconstrucció, amb l’objectiu de tornar “més forts, més transparents i més units”.

Comparteix
Notícies relacionades
Joan Plaza fixa l’objectiu de la temporada: “Aconseguir les dotze victòries per no baixar, a partir d’aquí, el cel”
Un caçador ingressa a la UCI amb traumatisme toràcic i fractures costals després d’un rescat nocturn al Francolí
El públic respon amb gran afluència a l’inici de les jornades populars de l’Andorra Taste al Prat del Roure

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Gómez, il·lusionat amb el rendiment dels seus jugadors, però creu que és “molt aviat” per parlar d’equip revelació
  • Esports
La Nit de la Natació corona els Serradells amb la Copa d’Andorra i recorda els millors moments de la temporada
  • Esports
Bonell confirma que la Lliga Multisegur arrencarà el 4 i 5 d’octubre després d’haver arribat a un acord amb la FAF
Publicitat
Entrevistes esportives
Nacho Llovet
Excapità del MoraBanc Andorra
Enric Fontbernat
Ciclista de la marxa Andorra-Santiago de Compostel·la
Mari Martínez i Toni Gamero
Medallistes dels Jocs Mundials de Trasplantats 2025
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu