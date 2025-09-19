L’Atlètic Amèrica no competirà aquesta temporada a la Segona Divisió per problemes econòmics i administratius

El Club Atlètic Amèrica, equip de la Segona Divisió andorrana, ha anunciat que no prendrà part en la temporada 2025/2026. La decisió, comunicada oficialment aquest divendres 19 de setembre, arriba després de constatar greus problemes administratius, econòmics i esportius que han deixat l’entitat en una situació límit.
La crisi actual s’arrossega des de la temporada passada, quan l’administració de l’exresponsable de l’àrea esportiva, Cristhian Lara, va provocar importants conflictes interns i externs. El club denuncia que Lara es va apropiar il·lícitament d’uns 180.000 euros, quantitat que estava destinada a la planificació esportiva. Aquesta desviació va deixar les arques amb un saldo negatiu, obligant a la institució a assumir deutes que encara arrosseguen.
Segons la junta directiva, l’equip no compta actualment amb el mínim de 16 jugadors actius que exigeix la normativa per competir, ja que només disposa de 14 futbolistes. Aquesta circumstància, sumada a la llarga absència del president per motius de salut, ha acabat forçant la renúncia a participar enguany per evitar riscos majors en el futur.
A més dels problemes econòmics, també es van detectar contractes fraudulents amb jugadors amateurs presentats com a professionals. Aquesta pràctica, que afecta la credibilitat del club, ja ha estat posada en coneixement de la Federació i de la FIFA, posant encara més pressió sobre l’entitat.
Tot i els esforços per mantenir viu el projecte esportiu, la manca d’efectius ha estat determinant. El club va intentar reunir jugadors compromesos per defensar els colors, però alguns d’ells van ser rebutjats en no disposar de la Transferència Internacional de Jugadors (TMS). Amb només 14 futbolistes disponibles, la participació en la lliga esdevé impossible.
Malgrat la duresa de la decisió, la junta ha subratllat que aquesta aturada és necessària per replantejar el projecte i assegurar la continuïtat del club a llarg termini. L’entitat obre ara una etapa de reflexió i reconstrucció, amb l’objectiu de tornar “més forts, més transparents i més units”.