  • El tècnic del MoraBanc, Žan Tabak, demanant tranquilitat a l'afició. | MoraBanc Andorra
Arnau Ojeda Garcia
Bàsquet - Lliga Endesa

Tabak es nega a rendir-se tot i la derrota contra el Burgos i ja pensa en Lleida: “El missatge és que ens hem d’aixecar”

El tècnic admet que l'equip va començar el duel "amb molts nervis" i defensa que en tots els partits des de la seva arribada "sempre hem competit"

“El missatge és que ens hem d’aixecar, jugar els dos partits següents, perquè guanyar-los val igual que aquest”. Així de clara veu la situació del MoraBanc Andorra el seu tècnic, Žan Tabak, qui, tot i la dura derrota davant el Recoletas Salud San Pablo Burgos (83-85), es nega a rendir-se. “Són dos equips que valen el mateix. Necessitem guanyar i primer començar pensant només en un partit. El següent és Lleida, anem a per Lleida”, ha afirmat l’entrenador tricolor.

En aquest sentit, Tabak ha deixat clar que “aquí no es canvia el discurs”, fent referència al fet que, quan l’equip guanya, sempre s’ha mantingut en la mateixa línia. “Hi ha partits que perdem per un punt, altres que els guanyem per un punt amb l’últim tir”, ha recordat.

Concretant en el duel de diumenge, l’entrenador ha analitzat que va ser un duel “ajustat i dur” durant tot el partit, “com esperàvem”. A més, ha admès que l’equip va començar l’enfrontament “amb molts nervis”, a causa de la “importància del partit”, tot i que, amb el pas dels minuts, el joc va millorar i es va “competir bé”.

En aquesta línia, i recordant l’esmentat anteriorment sobre com tant les derrotes com les victòries sempre han estat ajustades, Tabak ha defugit la paraula “fallar”. Així, ha reiterat que, per a ell, el fet de guanyar o perdre per un punt no pot ser el que determini si s’ha fallat o no. “Jo no ho miro així”, ha insistit, tot defensant que, en tots els partits des de la seva arribada, “sempre hem competit”.

Per a Tabak, una de les claus de la desfeta, ha estat l’expulsió d’Artem Pustovyi quan faltava 1 minut i 52 segons per al final. “És falta”, ha reconegut l’entrenador, qui ha considerat que l’acció és de “molt poca experiència” i ha apuntat que “ens posa en problemes importants perquè clarament hi ha molta diferència quan ell és a dins i quan no hi és”.

Amb tot, Burgos ja és història i, malgrat que les possibilitats siguin baixes i que els andorrans no depenguin d’ells mateixos, al conjunt tricolor no li queda una altra opció que intentar-ho. “Posarem el mateix esforç i intentarem guanyar en una pista molt complicada”. D’aquesta manera, el pròxim 24 de maig, a les 12.30 hores, al Pavelló Barris Nord, el MoraBanc Andorra haurà de guanyar sí o sí contra l’FC Barcelona Bàsquet si vol arribar a l’última jornada amb alguna opció de mantenir la categoria.

