Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La directora de Banca País d'Andbank, Maria Suárez, l'entrenadora de la FAG, Claudia López, i la gimnasta Berta Miquel. | ANA / D.M.
Agències
  • Esports
Acord

Andbank renova per quart any consecutiu el conveni de patrocini amb la Federació Andorrana de Gimnàstica

Permet continuar donant suport a l'activitat de l'ens i contribuir a afrontar part de les despeses derivades de desplaçaments i competicions

Andbank i la Federació Andorrana de Gimnàstica (FAG) han renovat aquest dilluns, per quart any consecutiu, el conveni de patrocini que uneix les dues entitats. L’acord permetrà continuar donant suport a l’activitat de la federació i contribuirà a afrontar part de les despeses derivades dels desplaçaments, les competicions, les equipacions i l’organització d’esdeveniments. Durant l’acte també s’ha presentat la nova equipació que lluiran les gimnastes aquesta temporada.

La directora de Banca País d’Andbank, Maria Suárez, ha explicat que aquest és el quart any que es formalitza el conveni i ha destacat la bona relació entre les dues entitats. «Tenim una vinculació molt bona, estem molt contents dels resultats, ho estan fent espectacular», ha afirmat. També ha assenyalat que enguany el patrocini s’ha ampliat per donar suport a l’organització de l’Open Andbank i que les aportacions s’adapten a les necessitats de cada temporada.

Per la seva banda, l’entrenadora de la FAG, Claudia López, ha remarcat la importància d’aquest suport per al funcionament de la federació. Segons ha indicat, «cada cop reps menys ajudes de part governamental i l’esport segueix sent el mateix», mentre que els costos dels viatges, els campionats, les equipacions i l’organització de competicions continuen condicionant l’activitat. En aquest sentit, ha assegurat que «si no tenim l’ajuda d’Andbank, ens limita moltíssim desenvolupar la nostra funció». López també ha explicat que la nova equipació ha estat elaborada amb la col·laboració d’una dissenyadora del país, una aportació que ha qualificat «d’ajuda i comoditat extra» per a la federació.

La gimnasta Berta Miquel afronta ara el tram decisiu de la temporada amb la vista posada en les dues grans cites internacionals de les properes setmanes: una prova de la Copa del Món i, posteriorment, el Campionat del Món. Segons ha mencionat, la primera competició servirà per mesurar el nivell dels exercicis abans del gran objectiu de l’any. «Aquesta Copa del Món ens servirà molt bé per saber on estem i poder demostrar ja els exercicis que volem portar al Mundial, millorant-los durant aquest últim mes que ens faltarà», ha assenyalat.

Miquel ha qualificat el Mundial com «la gran cita del curs» i ha explicat que l’equip centra ara la preparació en perfeccionar les rutines. «Els exercicis ja estan molt treballats, però ara el que volem és anar a polir cada petit detall, aconseguir una molt bona nota d’artístic i d’execució, que al final és el que et fa pujar moltes posicions a la classificació, i tenir l’exercici el més polit i el més perfecte possible», ha conclòs, informa l’ANA.

Comparteix
Notícies relacionades
Un mercat immobiliari que continua expulsant
El mercat immobiliari continua sense equilibrar-se i el preu mitjà dels pisos de lloguer frega ja els 2.900 euros
Protecció Civil activa la prealerta per la segona onada de calor de l’estiu, amb temperatures màximes de 37 graus

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
L’FC Andorra torna a la feina amb les revisions mèdiques i un primer tast per iniciar el quart curs professional
  • Esports
L’Inter d’Escaldes obre demà el camí europeu dels andorrans visitant el Lincoln Red Imps gibraltarenc
  • Esports
El contracte entre la FAF i l’FC Andorra perquè aquest continuï a Encamp «està fet» i només li resten petits matisos
Entrevistes esportives
David Rodrigo
Secretari general de la FAF
Xavi Cardelús
Expilot de motos
Miguel Silvestre
Ciclista

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu