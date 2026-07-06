Andbank renova per quart any consecutiu el conveni de patrocini amb la Federació Andorrana de Gimnàstica

Andbank i la Federació Andorrana de Gimnàstica (FAG) han renovat aquest dilluns, per quart any consecutiu, el conveni de patrocini que uneix les dues entitats. L’acord permetrà continuar donant suport a l’activitat de la federació i contribuirà a afrontar part de les despeses derivades dels desplaçaments, les competicions, les equipacions i l’organització d’esdeveniments. Durant l’acte també s’ha presentat la nova equipació que lluiran les gimnastes aquesta temporada.
La directora de Banca País d’Andbank, Maria Suárez, ha explicat que aquest és el quart any que es formalitza el conveni i ha destacat la bona relació entre les dues entitats. «Tenim una vinculació molt bona, estem molt contents dels resultats, ho estan fent espectacular», ha afirmat. També ha assenyalat que enguany el patrocini s’ha ampliat per donar suport a l’organització de l’Open Andbank i que les aportacions s’adapten a les necessitats de cada temporada.
Per la seva banda, l’entrenadora de la FAG, Claudia López, ha remarcat la importància d’aquest suport per al funcionament de la federació. Segons ha indicat, «cada cop reps menys ajudes de part governamental i l’esport segueix sent el mateix», mentre que els costos dels viatges, els campionats, les equipacions i l’organització de competicions continuen condicionant l’activitat. En aquest sentit, ha assegurat que «si no tenim l’ajuda d’Andbank, ens limita moltíssim desenvolupar la nostra funció». López també ha explicat que la nova equipació ha estat elaborada amb la col·laboració d’una dissenyadora del país, una aportació que ha qualificat «d’ajuda i comoditat extra» per a la federació.
La gimnasta Berta Miquel afronta ara el tram decisiu de la temporada amb la vista posada en les dues grans cites internacionals de les properes setmanes: una prova de la Copa del Món i, posteriorment, el Campionat del Món. Segons ha mencionat, la primera competició servirà per mesurar el nivell dels exercicis abans del gran objectiu de l’any. «Aquesta Copa del Món ens servirà molt bé per saber on estem i poder demostrar ja els exercicis que volem portar al Mundial, millorant-los durant aquest últim mes que ens faltarà», ha assenyalat.
Miquel ha qualificat el Mundial com «la gran cita del curs» i ha explicat que l’equip centra ara la preparació en perfeccionar les rutines. «Els exercicis ja estan molt treballats, però ara el que volem és anar a polir cada petit detall, aconseguir una molt bona nota d’artístic i d’execució, que al final és el que et fa pujar moltes posicions a la classificació, i tenir l’exercici el més polit i el més perfecte possible», ha conclòs, informa l’ANA.