Lladós, molt taxatiu: “L’educació financera és una de les mancances que tenim en el nostre sistema educatiu”

“És veritat, l’educació financera és una de les mancances que tenim en el nostre sistema educatiu”. Així de clar ha estat el ministre de Finances i president del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ), Ramon Lladós, en ser demanat per les estafes amb criptomonedes i inversions borsàries en declaracions prèvies a la primera jornada del Joc Responsable. Cal recordar que la darrera memòria presentada de Projecte Vida, la corresponent a l’any passat, assenyalava que una de les qüestions que més ha incrementat és l’addicció al joc, principalment amb fraus com els esmentats anteriorment.
En aquesta línia, Lladós ha comentat que aquest aspecte es troba a la frontera entre el que és purament el joc i “la inversió extremadament arriscada i la influència que certs joves puguin tenir, jo diria, de certs influenciadors de contingut que diuen fer-te ric sense treballar”. Així doncs, i des d’un vessant molt més al costat del ministeri que encapçala, ha reiterat la importància de l’ensenyament envers el jovent. “En el món de les estafes, de les inversions indegudes, de la comunicació indeguda per part de certes persones… Una de les eines per lluitar-hi en contra va molt d’educació financera”, ha indicat.
Lladós ha fet memòria que, a finals del 2025, el Consell General va donar el vistiplau a una proposta per incorporar l’educació financera al currículum d’ensenyament. “Va ser una proposta reivindicativa”, ha dit. Per tant, ha asserit que “aquesta iniciativa de l’educació financera és molt rellevant per als joves del país, per dotar-los de les armes i el coneixement necessari per fer front a aquestes situacions noves que no teníem fa uns anys”.