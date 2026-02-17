Els casos d’autoprohibició d’accés a sales de joc es mantenen estables any rere any al voltant de la seixantena

Els casos d’autoprohibicions d’accés a sales de joc es mantenen estables any rere any amb xifres gairebé idèntiques. Així ho ha esmentat el director del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ), Xavier Bardina, abans de donar el tret de sortida a la primera jornada del Joc Responsable. “Des que es va obrir el casino [fa tres anys] tenim un nombre molt similar cada any, que no és gaire elevat. Estem parlant d’una seixantena de persones”, ha citat. En aquest sentit, ha assenyalat que al voltant del 25% és gent que ja no està al país: “Hi ha gent que s’autoprohibeix havent vingut a fer temporades d’hivern, ara ja han marxat i no s’han desprohibit”.
A la llista també hi ha persones que avui dia arribarien als 120 anys, ha indicat Bardina, adscrites des de l’inici de les prohibicions al joc, quan entre l’any 1996 i el 2001 es feien amb processos judicials. “És un romanent que queda allà, però és una cosa que no ens preocupa i que està molt controlat. El fet que s’hagi incorporat el casino amb el bingo no és que hagi suposat un increment exponencial d’autoprohibits”, ha afegit.
Així mateix, ha deixat clar que les autoprohibicions s’han de fer exclusivament de manera presencial i no per via telefònica, com en països veïns. Són d’una durada indefinida, però mínima d’un any, i s’acaben aixecant quan la persona que l’ha sol·licitat ho demana, també de forma presencial. Aquestes reben un ajut social, de caràcter socioeconòmic, les quals no gestiona directament el CRAJ.
Jornada del Joc Responsable
Com s’ha indicat, les declaracions s’han dut a terme abans de començar la primera jornada del Joc Responsable, centrada a compartir bones pràctiques, reforçar la cooperació i consolidar un model de joc segur alineat amb els estàndards europeus. “És un projecte que ha vingut per tenir continuïtat i ens agradaria, els anys successius, anar avançant”, ha mencionat el director del CRAJ. La sessió ha comptat amb dos blocs, un primer en què ha parlat una ponent sobre “la responsabilitat social dins l’operador”, i un segon en què s’ha analitzat “aquesta òptica de la part clínica a través de la Unitat Conductes Addictives (UCA), junt una ponència d’un psicòleg del SAAS en la qual analitzarem una miqueta els problemes que hi ha”.
Al seu torn, el ministre de Finances i president del Consell Regulador Andorrà del Joc, Ramon Lladós, ha fet memòria que el país compta amb la Llei del joc des del 2014, “molt restrictiva si la comparem amb altres països”. També ha celebrat que al Principat el joc presencial només es permet al casino i al bingo, i que activitats com les cases d’apostes o les màquines escurabutxaques, “que tants problemes d’addicció creen”, aquí no n’hi ha.