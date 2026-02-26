El Connecta reuneix més de 80 centres i consolida un nou espai d’orientació acadèmica per a uns 2.000 estudiants

El Govern ha inaugurat aquest dijous el Connecta – Saló de l’Orientació d’Andorra, una iniciativa que reuneix centres educatius, universitats, entitats professionals i estudiants amb l’objectiu de reforçar les polítiques d’orientació acadèmica i professional. El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha fet un primer balanç “força positiu” pocs minuts després de l’obertura: “Visualment podem comprovar que hi ha animació i una estructura adequada a l’hora d’articular el funcionament de la visita”, ha assenyalat, tot destacant la presència de centres educatius i universitaris d’Espanya, França i Andorra, així com d’oferta de formació professional, col·legis professionals i conferenciants.
Així, el certamen, el qual se celebra durant dos dies, preveu la participació de prop de 2.000 estudiants i més de 80 expositors. Baró ha remarcat que les xifres “acompanyen” i que la iniciativa suposa “un salt qualitatiu” respecte del que es feia fins ara, si bé ha volgut posar en valor el precedent del Saló de l’Ensenyament Superior francès, impulsat per l’ambaixada i la delegació del Ministeri d’Educació de França, el qual aquesta tardor va celebrar la quarta edició amb 500 estudiants participants. “Hi ha un precedent molt il·lustre que ara es veu complementat amb aquesta opció que defineix el Saló Connecta”, ha indicat.
“Allò important és un acompanyament constant a l’hora de prendre decisions formatives, acadèmiques, però també de connectar el present acadèmic amb el futur professional i personal”, ha afegit el ministre, insistint que la formació no s’ha d’entendre només en termes de professió, sinó també “en quant a ciutadans”. Segons Baró, el saló “ha vingut per quedar-se, per créixer i per consolidar-se”, en diàleg amb el món empresarial, els col·legis professionals, el sistema educatiu i les polítiques de joventut. En aquest sentit, ha emmarcat la iniciativa dins l’estratègia del Pla Nacional de Joventut, com “una peça essencial” del seu desplegament.
Per la seva banda, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha subratllat que la celebració del saló respon als objectius tant del Pla Nacional de Joventut com del Pla de la Infància i l’Adolescència. “Ja ha estat un èxit haver-ho pogut aconseguir”, ha afirmat, qualificant de positiu comptar amb 80 expositors i assenyalant que, al llarg de les dues jornades, s’espera la visita de nombrosos centres escolars. “Per als joves és una oportunitat molt positiva poder tenir tota la informació al seu abast per triar on volen anar a fer els seus estudis superiors”, ha conclòs.
Les universitats, presents
Entre la vuitantena llarga d’expositors presents al Connecta, dues universitats han explicat a EL PERIÒDIC la seva aposta formativa i els motius per participar en aquesta primera edició. Des de Girona, l’Escola Universitària de les Arts ERAM ha presentat tres graus especialitzats en l’àmbit artístic: audiovisual i comunicació, arts escèniques i moda, tot detallant que els tres estudis “es retroalimenten” i combinen pràctica i teoria. Sobre la resposta dels joves, han admès que “sempre costa una mica” apostar per les arts, principalment per la preocupació sobre les sortides laborals, tot i que asseguren que els seus graduats “realment hi tenen sortides”.
Per la seva banda, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ha destacat el seu model híbrid. Amb més de 30 graus, dobles graus, micrograus, màsters i programes de doctorat, la universitat es defineix com una institució pública amb “el campus més gran d’Europa”. Així, consideren que espais com el Connecta contribueixen a actualitzar la percepció que es té de la institució. “Molts alumnes pensen que és totalment a distància”, han indicat, tot apuntant que la universitat “ha anat canviant amb les noves tecnologies” i que és “molt puntera” en l’oferta que presenta.