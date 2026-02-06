Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Sortida dels estudiants que ha tingut lloc aquest divendres. | Col·legi Sant Ermengol
El Periòdic d'Andorra
Intercanvi educatiu entre centres

Cinc dies de convivència i aprenentatge marquen l’inici del nou intercanvi escolar entre centres d’Andorra i Eivissa

Els 21 estudiants de 2n d’ESO participen en activitats culturals i solidàries abans de completar l’intercanvi amb la visita a Eivissa al maig

El col·legi Sant Ermengol i l’Institut Balàfia d’Eivissa han posat en marxa aquest divendres un intercanvi escolar que permetrà a 21 alumnes de 2n d’ESO compartir cinc dies d’experiències educatives, culturals i de convivència a Andorra.

Durant l’estada, els estudiants procedents d’Eivissa tindran l’oportunitat de conèixer el país, practicar el català en contextos quotidians i conviure amb alumnes andorrans, tant dins com fora de l’aula. El programa inclou activitats lúdiques i culturals, entre les quals destaca una sortida a Naturland, així com diversos moments de convivència amb les famílies acollidores.

L’intercanvi també compta amb un vessant institucional. Dilluns, els alumnes seran rebuts al centre educatiu pel director dels Sistemes Educatius d’Andorra, Albert Maluquer, i per la consellera d’Educació de l’Ambaixada d’Espanya a Andorra, Dolores López, una trobada que posa en relleu la importància del projecte dins l’àmbit educatiu i de cooperació entre territoris.

L’experiència combina aprenentatge lingüístic, convivència amb famílies acollidores i iniciatives solidàries durant l’estada al Principat

El tancament de l’experiència coincidirà amb la participació dels alumnes, juntament amb la resta d’estudiants del centre, en la Xocolatada Solidària, una iniciativa de caire benèfic a favor de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Aquest intercanvi té com a objectiu afavorir el coneixement lingüístic i cultural, però també reforçar els vincles personals entre els joves i contribuir al desenvolupament de competències socials, comunicatives i interculturals. La iniciativa tindrà continuïtat amb una segona fase, prevista del 8 al 12 de maig, quan els alumnes del Sant Ermengol es desplaçaran a Eivissa per completar aquesta experiència educativa i humana.

Llum verda al pla d’estudis del bàtxelor en disseny de la Unipro Universitat Digital Europea

Llegir
