Llum verda al pla d’estudis del bàtxelor en disseny de la Unipro Universitat Digital Europea

El Govern ha donat llum verda al decret d’aprovació del pla d’estudis del bàtxelor en disseny de la Unipro Universitat Digital Europea. Segons han informat, els estudis tenen una càrrega de 180 crèdits europeus (ECTS) i una durada de tres cursos acadèmics a temps complet, dividits en sis semestres. No obstant això, també es poden cursar a temps parcial, adequant-ne la durada, i la titulació s’imparteix en modalitat no presencial.
En aquest sentit, l’alumnat del bàtxelor haurà de desenvolupar les competències transversals comunes a tots els bàtxelors, com ara la capacitat de dominar la comunicació en diferents llengües per expressar-se i comprendre missatges en diferents contextos i situacions, i de dissenyar i desenvolupar projectes i processos emprenedors des d’una perspectiva d’equilibri sostenible per a la transformació de l’entorn.
També hauran de desenvolupar les competències específiques del títol, com comprendre i aplicar amb actitud crítica les teories, els referents històrics i els fonaments estètics més rellevants en l’àmbit del disseny; utilitzar tècniques de creativitat lligades a la generació d’idees i al desenvolupament de la innovació en els processos de disseny; així com documentar i comunicar projectes mitjançant el domini del llenguatge, de les eines i de les tècniques de representació pròpies del disseny.
Les persones titulades tindran les competències professionals per exercir com a dissenyadores de productes, serveis i altres solucions per a les necessitats de l’entorn. El pla d’estudis compta amb l’acreditació favorable de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA).