Espectacle humorístic

Luis Piedrahita presenta ‘Apocalípticamente correcto’, un monòleg sobre la llibertat amb humor i absurd

Amb un preu d’entrada de 22 euros i un toc de màgia, el monòleg de Luis Piedrahita arriba al Centre de Congressos d’Andorra la Vella

L’humorista i il·lusionista Luis Piedrahita torna als escenaris amb el seu nou espectacle, Apocalípticamente correcto, un monòleg carregat d’ironia, absurd i reflexió, que es representarà a les 21.30 hores al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. El xou, íntegrament en castellà, gira al voltant d’una gran pregunta: som realment lliures o el nostre destí ja està escrit?

Amb el seu estil característic, intel·ligent i surrealista, Piedrahita convida l’espectador a endinsar-se en una passejada mental per temes tan diversos com el significat de l’horòscop, les autocaravanes, les anguiles elèctriques, el borrissol púbic, la llet de soia, la pluja o la llibertat d’expressió. L’humorista no defuig cap tema, per controvertit que sigui, i ho fa amb la fúria lúdica d’un cadell desfermat, amb l’objectiu d’exorcitzar pors a través del riure.

Apocalípticamente correcto no és només un exercici d’humor, sinó també una proposta que explora el sentit —o la manca de sentit— del que ens envolta. Piedrahita defensa que fa aquest espectacle per una sola raó: perquè li dona la gana. Una actitud que reivindica el dret a qüestionar-ho tot, fins i tot allò que sembla immutable. Perquè, com ell mateix afirma, la por espanta el riure, però el riure també espanta la por.

Amb un preu d’entrada de 22 euros i un toc de màgia que acompanya la seva actuació, aquest monòleg esdevé imprescindible per a tots aquells que busquin una mirada lúcida, divertida i inesperada sobre la vida. Per a més informació i inscripcions, es pot contactar al telèfon (+376) 395 286.