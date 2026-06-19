Els participants en la prova pilot de contractació en origen no estaran obligats a obtenir el nivell A1 de català

La ministra de Cultura, Mònica Bonell, ha aclarit aquest divendres que les persones que arribin al país a través de la prova pilot de contractació en origen no hauran d’acreditar el nivell A1 de català per poder treballar. Tot i això, ha remarcat que «no estan supeditats a tindre aquest títol d’A1», però que, «evidentment, també han de conèixer el català», ja que «han de treballar de cara al públic i també els afecta la norma en aquest sentit».
Les declaracions s’han produït en el marc de la visita al Principat del conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Francesc Xavier Vila. Segons ha explicat Bonell, la trobada ha servit per formalitzar la creació d’un grup de treball conjunt «de política lingüística» des d’on «s’abarcaran tots els diferents projectes al voltant de la llengua». «De fet, hem institucionalitzat una col·laboració que ja fa molts anys que tenim amb Catalunya», ha destacat.
La ministra ha assenyalat que aquest nou espai de cooperació permetrà compartir experiències, coneixements i bones pràctiques en matèria lingüística. Entre les qüestions que es podran abordar hi ha l’impacte de les mesures impulsades per fomentar l’aprenentatge del català entre la població estrangera. En aquest sentit, ha apuntat que es podrà analitzar «de quina manera els centres de català i les proves que estem fent» estan incidint en les persones que han d’acreditar coneixements de la llengua per renovar els permisos de residència i treball.
«Han de treballar de cara al públic i també els afecta la norma» – Mònica Bonell
Pel que fa als resultats de l’aplicació de la normativa, Bonell ha fet una valoració positiva de les primeres dades disponibles. Segons ha indicat, la majoria de persones que s’han presentat a la prova d’A1 per renovar el permís de residència i treball han superat l’examen. «El balanç, de moment, és positiu», ha afirmat. Amb tot, ha recordat que encara s’estan desenvolupant les proves corresponents a la convocatòria de juny i que les dades definitives es faran públiques quan finalitzi el procés.
Finalment, la titular de Cultura ha explicat que continua avançant el desplegament de la llei del català entre institucions i empreses. Així, ha recordat que el Consell Nacional per la Llengua ja ha aprovat diversos àmbits programàtics amb aportacions econòmiques dels comuns per impulsar projectes compartits. En aquest marc, ha detallat que totes les corporacions locals treballen en l’elaboració de plans lingüístics destinats a garantir l’atenció en català i a fomentar-ne l’ús en àmbits com l’esport, el lleure i les activitats dirigides als joves.