Els museus es reinventen per seduir el públic local: Areny-Plandolit celebra 40 anys amb una nova vida cultural

La celebració dels quaranta anys de la casa-museu d’Areny-Plandolit arriba en un moment de consolidació per a un dels equipaments culturals més emblemàtics del país, que s’ha renovat per continuar sent un pol d’atracció patrimonial. La presentació oficial de la nova etapa es va fer el 12 de març, després d’una inversió de 135.000 euros destinada a millorar la museografia i l’experiència de visita. Lluny de grans reformes estructurals, les actuacions s’han centrat en intervencions acurades: repintar espais, reubicar objectes, millorar la il·luminació i la seguretat o restaurar peces destacades. “Potser no són reformes espectaculars, però ajuden a fer del museu un referent”, resumeix la cap d’Àrea de Museus i Monuments, Rut Casabella.
Aquest conjunt de millores s’emmarca en una voluntat clara del ministeri de Cultura: reforçar el vincle entre la ciutadania i el patrimoni. La casa-museu, que el 2025 va fregar els 20.000 visitants, combina ara elements tradicionals amb recursos innovadors com el sistema d’hologrames instal·lat el 2022, que ha contribuït a consolidar-la com un espai dinàmic. Segons Casabella, aquestes accions “permeten al visitant entendre millor el discurs” i afavoreixen una experiència més fluida i accessible, amb nous serveis com un espai didàctic per a infants o la millora d’equipaments bàsics.
La commemoració de l’efemèride no és només simbòlica: s’integra com un dels eixos centrals de la desena edició de ‘Canya als Museus’, el programa cultural -encentat aquest dissabte 28 de març i que s’extendrà fins al juny- desplega una oferta diversa arreu del territori. L’inici del cicle, amb una festa modernista a la mateixa casa-museu, vol exemplificar aquest esperit obert i participatiu.
‘Canya als Museus’ va néixer en un context d’urgència, durant la desescalada de la pandèmia, quan la limitació de mobilitat va obligar a repensar l’oferta cultural. “Vam crear una programació estable d’activitats pensades per la ciutadania”, recorda Casabella. Cinc anys després, el projecte s’ha consolidat amb dues programacions anuals i una clara diversificació de continguts: xerrades, concerts, tallers infantils o visites guiades temàtiques. Tot plegat amb una vocació inclusiva. “Intentem obrir els museus a tot tipus de públic”, afirma, allunyant-se d’una mirada elitista i apostant per propostes que van des d’una conferència sobre tatuatge fins a activitats de maquillatge de Carnaval o debats que promouen l’esperit crític.
L’èxit de la iniciativa es reflecteix en l’assistència. Tot i els aforaments limitats, “normalment les activitats s’omplen”, assegura Casabella. El públic és majoritàriament del país o resident, un fet que es considera especialment rellevant en termes de fidelització. De fet, un dels reptes històrics dels museus ha estat aconseguir que els visitants hi tornin després d’haver-los conegut en etapes escolars. “Els estem fidelitzant a través d’aquestes activitats”, explica, subratllant que molts participants repeteixen dins d’una mateixa programació.
Aquesta estratègia de dinamització, sumada a la millora dels equipaments, ha contribuït a una tendència general a l’alça en les xifres de visitants dels museus gestionats pel Govern des del 2021. Tot i això, hi ha excepcions puntuals com l’Espai Columba, que ha registrat una lleugera davallada el 2025. Casabella ho atribueix a l’efecte comparatiu amb el 2024, quan la incorporació de les pintures de Sant Esteve va disparar les visites. Amb tot, matisa que el conjunt d’equipaments “creix” i que la clau passa per continuar treballant per captar nous públics i reforçar el vincle amb la ciutadania.
En aquest sentit, la programació de ‘Canya als Museus’ esdevé una eina fonamental per transformar la percepció dels museus. Lluny de ser espais estàtics o reservats, es reivindiquen com a escenaris vius. “Poc a poc estem fent que aquests museus estiguin vius”, conclou Casabella.