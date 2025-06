Música en directe

El Concert Jardins de Casa d’Areny-Plandolit aplegarà les peces recollides per David Sanz i Judith Betbesé

La funció s'inspira en el quadern musical de Maria Rosa d'Areny i Jordana, que vindrà acompanyat pel so d'una guitarra romàntica del segle XIX

La Fundació ONCA, emparada pel Govern i Creand Fundació, organitza el dijous 26 de juny, a les 22.00 hores, el Concert Jardins de Casa d’Areny-Plandolit, sota el títol ‘Volti presto, mi señora’. Una actuació tradicional d’estiu que es realitzarà, per segon any consecutiu, als Jardins del Museu Casa d’Areny Plandolit, amb entrada gratuïta i en cas de mal temps es traslladarà a l’Era del Raser, a Ordino.

El concert reuneix un total d’11 peces musicals arranjades i adaptades per David Sanz i que formen part del quadern musical de Maria Rosa d’Areny i Jordana (1801-1822), datat l’any 1820, i que conté un total de 104 peces musicals, totes elles originals o adaptades per a pianoforte o pianoforte i veu. Segons Sanz, “aquest quadern, localitzat a la biblioteca del Museu Casa d’Areny-Plandolit, conté un seguit d’obres, anònimes i d’autor/a, de finals del segle XVIII i principis del XIX que reflecteixen fidelment el gust musical d’una època i classe social. Es tracta del quadern que la Maria Rosa d’Areny i Jordana utilitzava en la seva pràctica musical”.

Amb l’esperit de transmetre aquestes vetllades musicals a la casa de la família d’Areny-Plandolit, a Ordino, en aquells primers anys del segle XIX, l’actuació es durà a terme als jardins de la mateixa. Tot i que les obres del quadern estan concebudes, principalment, per a pianoforte, la proposta musical es construeix en un format de cambra (quartet de corda, trio de vent i guitarra), reflectint la diversitat de caràcters, textures i timbres que la pròpia música conté.

En aquest sentit, les obres programades reflecteixen també gran part dels gèneres musicals que s’estudiaven en aquell moment, com la música religiosa, l’acadèmica i de saló amb caràcter popular. El quadern compta amb un gran nombre de composicions musicals d’autors consagrats, però la proposta de Sanz posa l’atenció en aquelles obres d’autors anònims.

L’objectiu és posar l’accent en aquells autors que avui dia encara resten anònims, però que prenen un valor destacat, ja que van permetre la configuració del quadern, i alhora contribueixen al repertori propi d’una època, sent un testimoni directe de la música i la seva praxi en les primeres dècades del segle XIX en territori andorrà i alt urgellenc.

L’actuació compta també amb la lectura dramatitzada a càrrec de l’actriu Judit Betbesé, membre de la Jocand, que encarnant la figura de Maria Rosa d’Areny i Jordana, contextualitzarà alguns aspectes de l’època de la propietària del quadern musical, mentre que Joan Hernández en farà la direcció escènica per unir la música i el text. ‘Volti presto’ és la indicació italiana que apareix en alguns dels folis del quadern, anotada a la part inferior, indicant el canvi de pàgina que s’ha de realitzar de forma àgil perquè l’intèrpret pugui continuar l’execució de la peça musical mitjançant la lectura de la partitura. En alguns folis també apareix seguit de ‘mi señora’, fent clara referència a la propietària del quadern.

La funció també comptarà amb una guitarra romàntica del segle XIX, propietat de la família Rebés, que per gentilesa de Xavier Rebés d’Areny-Plandolit, serà utilitzada per interpretar el repertori d’aquest concert. Dirigits per Sanz a la guitarra, el quartet de corda estarà format per Francesc Planella i Àlex Arajol (violins), Elias Porter (viola) i Mireia Planas (violoncel). El trio de vent comptarà amb Ester Sánchez (flauta), Unai Gutiérrez (clarinet) i Genís Gaya (fagot).

Convé esmentar que una hora abans de l’actuació, a les 21.00 hores, Museus d’Andorra col·labora oferint una visita guiada al Museu Casa d’Areny-Plandolit, amb reserva de plaça trucant als telèfons 839 760 o bé al 836 809, o bé a través del correu electrònic reservesmuseus@govern.ad. Les places són limitades.