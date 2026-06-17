Daniel Areny rebrà l’Orde de Carlemany per la seva contribució a la música popular i la cultura tradicional del país

Daniel Areny rebrà la condecoració de l’Orde de Carlemany com a reconeixement a una trajectòria marcada per la promoció de la música coral, la cultura popular andorrana i l’ensenyament musical. El Govern destaca els seus mèrits en els àmbits de les arts musicals i dansaires, així com la seva contribució a la conservació del patrimoni cultural del país.
La distinció posa en valor més de cinquanta anys dedicats a la música i a la preservació de les arrels culturals andorranes. Entre les seves principals aportacions hi figura la fundació i direcció de la Coral Rocafort, la cofundació de l’Esbart Laurèdia i la seva participació en la creació de l’Institut Andorrà d’Estudis Musicals, en què va exercir com a professor i cap d’estudis. També se li reconeix la tasca de recuperació de partitures i manuscrits, així com la seva faceta de compositor musical.
La seva trajectòria inclou la creació de la Coral Rocafort, l’Esbart Laurèdia i l’Institut Andorrà d’Estudis Musicals
Nascut a Certés el 25 de desembre de 1939, Areny va iniciar-se en el món de la música des de ben jove. Amb només 11 anys va començar els seus estudis musicals amb el mestre Isidre Marvà, una formació que va continuar més endavant al Conservatori del Liceu de Barcelona. L’any 1963 va obtenir els títols de professor de música i de piano.
Aquell mateix any va participar en la creació de l’Esbart Laurèdia, després d’haver fundat la Coral Rocafort el 1962. Més endavant impulsaria també la Coral Petits Cantaires Lauredians, creada el 1971. La seva vinculació amb el cant coral, però, s’havia iniciat anys abans amb la participació en el Chor de Caramelles del Centre de Cultura Lauredià i en els Chors Andorrans dirigits pel mestre Josep Fontbernat.
La seva trajectòria professional també va estar estretament lligada a la formació musical. Després de compaginar diferents activitats laborals amb la docència, va impulsar la botiga Musical Andorrà l’any 1976 i, el 1980, es va incorporar amb dedicació plena a l’Institut Andorrà d’Estudis Musicals, centre del qual va ser un dels promotors i on va treballar fins al 2004.