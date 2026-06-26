[Amb vídeo]: La Vall del Madriu rep 300 ovelles en una transhumància que té com a objectiu netejar el sotabosc

La imatge de centenars d’ovelles travessant els camins de muntanya ha tornat aquest divendres a la Vall del Madriu. Un total de 300 ovelles femelles, procedents de l’Arieja i arribades a través del Pas de la Casa, han iniciat la transhumància cap a la vall amb un doble objectiu: contribuir a la neteja del sota osc en un dels espais naturals més singulars del país i recuperar una de les tradicions ramaderes més arrelades del Principat.
La funció de les ovelles va més enllà del simbolisme, ja que, a diferència de les vaques i els cavalls que ja pasturen a la vall, poden accedir a zones més tancades del bosc. «La vacada no fa aquesta funció; en canvi, l’ovella es fica dins del bosc i el neteja», ha explicat la cònsol major, Rosa Gili, qui ha remarcat que «ara tornem a estar en un període de calors molt fortes i sabem que és molt important mantenir els boscos en bon estat«. En el cas del Madriu, a més, la manca d’accés rodat dificulta els treballs forestals, fet que converteix el pasturatge en una eina natural de gestió del territori.
Per altra banda, la consellera de Recursos Humans, Acció Social, Medi Ambient i Vall del Madriu, Magda Mata, ha explicat que el projecte neix dels contactes establerts amb un ramader de l’Arieja interessat a traslladar el ramat a l’alta muntanya durant els mesos d’estiu. «A baix fa molta calor i, amb el canvi climàtic, les ovelles necessiten fresca», ha assenyalat, tot destacant que les 300 ovelles són totes femelles i no estan prenyades: «Aquí no naixeran cries perquè no puja cap mascle».
Així, els animals romandran a la Vall del Madriu fins a la primera setmana de setembre. Durant aquest temps pasturaran no només en terrenys d’Escaldes-Engordany, sinó també en altres sectors de la vall, gràcies a la coordinació amb la resta de comuns que comparteixen aquest espai natural.
La convivència entre ramaders, excursionistes i altres usuaris de la vall també ha estat una de les prioritats del projecte. Per aquest motiu, enguany s’ha decidit que el ramat no compti amb gossos de protecció, protagonistes de diverses polèmiques en altres zones de muntanya. «És una vall molt transitada i volíem tenir totes les garanties de seguretat», ha explicat Mata. Els pastors sí que aniran acompanyats de gossos de treball de raça border collie, destinats exclusivament a conduir el ramat.
Des del comú també es fa una crida a la responsabilitat dels visitants que accedeixin a la vall amb animals de companyia. Gili ha recordat que «hem de cohabitar bé amb els animals» i ha recomanat portar especialment lligats i, si escau, amb morrió els gossos potencialment perillosos per evitar qualsevol incident amb el bestiar.
Malgrat les mesures preventives, el projecte també incorpora un sistema de cobertura davant possibles incidències. La cònsol ha recordat que existeix una assegurança prevista per fer front a eventuals accidents o atacs d’altres animals als ramats. «Desitgem que no passi res, però sempre se sap que poden passar coses d’aquest tipus», ha afegit.
La iniciativa, impulsada pel Comú d’Escaldes-Engordany amb la col·laboració del Departament d’Agricultura, vol tornar a portar vida a una vall on, durant dècades, la presència d’animals formava part del paisatge quotidià. «Tot això s’emmarca dins d’aquesta voluntat de recuperar la vida aquí a la Vall del Madriu, la vida d’abans, amb els animals», ha destacat Gili, qui també ha celebrat que els ramats també ajudin «a mantenir nets els boscos».
El projecte podria tenir continuïtat. Mata ha explicat que s’està estudiant la capacitat de càrrega del territori per determinar si és viable incorporar un segon ramat d’unes 300 ovelles més. «Hem fet un estudi de la capacitat que té el territori perquè tothom pugui pasturar i que no prenguem l’herba de ningú», ha indicat.