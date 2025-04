Salut i divulgació científica

L’Agenda social d’AMIC presenta jornades per apropar noves opcions terapèutiques contra el càncer

L'agenda inclourà jornades obertes per difondre el paper del microbioma i la immunoteràpia en la lluita contra el càncer

El Comú de Sant Julià de Lòria, en col·laboració amb l’Hospital Clínic de Barcelona, la Universitat d’Andorra, l’associació Assandca i l’empresa biotecnològica Cellab, presenta l’Agenda Social AMIC – Jornades per difondre les noves opcions terapèutiques per combatre el càncer, que tindrà lloc del 5 al 16 de maig de 2025 a Sant Julià de Lòria.

Aquestes jornades tenen com a objectiu acostar la investigació mèdica a la ciutadania, sensibilitzar sobre el càncer i divulgar les últimes alternatives terapèutiques, com la immunoteràpia i l’estudi del microbioma. El projecte AMIC (Andorra Microbiologia Immunoteràpia i Càncer) aposta per un model integrador que combina ciència, benestar i participació social, amb el suport d’institucions públiques i privades.

Durant els dies centrals de l’agenda es duran a terme activitats gratuïtes i obertes al públic, com xerrades, tallers i propostes esportives. Una de les activitats més destacades serà la sessió dinamitzada per la reconeguda creadora de contingut Patry Jordan, que posarà el focus en la salut física i emocional.

A la presentació de l’Agenda, la cònsol menor de Sant Julià, Sofia Cortesao, ha remarcat la voluntat de consolidar la parròquia com a referent en ciència i salut: “Aquest èxit voldrà dir que la gent participa, pregunta, s’informa… i que entre tots comencem a perdre la por a la paraula càncer.” També ha posat l’accent en la necessitat de combatre la manca d’informació: “No hi ha pitjor que la desinformació.”

Per la seva banda, la vicepresidenta d’Assandca, Barbara Dos Santos, ha agrait la implicació de les empreses i institucions i ha destacat el valor formatiu del projecte: “Si eduquem des de les escoles, les famílies podran acompanyar millor les persones que pateixen càncer. També ha remarcat que Assandca treballa activament per oferir activitats com el ioga i preparar nous projectes orientats al benestar dels pacients.

