Adaptar lleis al present

El PS reclama una reforma urgent de la llei de nacionalitat per adaptar-la a la realitat social del país

El partit defensa la doble nacionalitat i el dret de vot dels residents a les comunals com a mesures per fomentar la integració

El Partit Socialdemòcrata ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de modificar la Llei qualificada de la nacionalitat per tal de facilitar l‘accés a la ciutadania andorrana. Acompanyats dels precedents en forma de proposicions de llei presentades el 2010 i el 2015, els socialdemòcrates lamenten la falta de consens i diàleg del Govern i recorden que fa anys que plantegen reformes en aquest àmbit.

En la roda de premsa celebrada aquest matí, la presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Sussana Vela, i el coordinador del comitè parroquial d’Escaldes-Engordany, David Pérez, han defensat que els requisits actuals per accedir a la nacionalitat —20 anys de residència ininterrompuda— són excessius i no responen a la realitat social del país.

“Deu anys són molts en la vida d’una persona i considerem que és temps suficient per considerar que s’ha integrat al nostre país”, ha afirmat Pérez, tot proposant una reducció del termini a 10 anys. Tanmateix, ha obert la porta a un possible consens entorn dels 15 anys, considerant-lo un punt mitjà acceptable.

Per la seva banda, Vela ha lamentat que el cap de Govern anunciés la voluntat de flexibilitzar aquests requisits durant la seva intervenció al Consell d’Europa sense haver informat prèviament els grups parlamentaris. “Ens hem assabentat per la premsa. És un tema que requereix consens, i el Govern no l’ha buscat”, ha denunciat.

Els socialdemòcrates també han posat sobre la taula la necessitat de reformar l’article 7 de la Constitució per permetre la doble nacionalitat, així com modificar els articles 24 i 25 per tal que els residents puguin votar a les eleccions comunals, sempre que els seus països d’origen permetin el vot als andorrans.

El PS ha criticat que, actualment, moltes persones es veuen obligades a renunciar a la seva nacionalitat d’origen per poder accedir a la nacionalitat andorrana, una situació que, segons Vela, genera reticències i no reflecteix la realitat de persones plenament integrades al país.

Els representants del PS han alertat també del desinterès creixent per obtenir la nacionalitat andorrana. “Hi ha moltes persones que compleixen amb els requisits però no fan el pas per no haver de renunciar a les seves arrels”, ha exposat Pérez. “La nacionalitat ha de ser una eina d’integració, no una barrera”.

Finalment, el PS ha informat que sol·licitarà la compareixença del cap de Govern a la comissió d’Interior i Justícia per tal que doni explicacions sobre la gestió del cas BPA i les informacions recents aparegudes als mitjans. Vela ha insistit en la necessitat de transparència i claredat institucional davant d’una qüestió que, segons ha dit, encara presenta zones grises.