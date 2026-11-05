Andorra perd 176 alumnes als centres escolars, mentre les universitats guanyen 679 estudiants en un sol curs

El nombre d’alumnes que han finalitzat el curs escolar 2025-2026 a Andorra s’ha reduït un 1,6%, fins als 11.083 estudiants, 176 menys que l’any anterior. Aquesta davallada contrasta amb l’evolució de l’ensenyament superior, que ha registrat un increment del 19,9% i ha arribat als 4.093 matriculats, 679 més que el curs precedent. Així ho recullen les dues notes publicades pel Departament d’Estadística, les quals evidencien una evolució desigual entre els diferents nivells educatius del país.
La disminució de l’alumnat escolar s’ha concentrat especialment en el sistema educatiu andorrà, el qual ha perdut 212 estudiants (-4,6%) i s’ha situat en els 4.396, tot i que continua sent el majoritari, amb el 39,7% del total. El sistema francès també ha retrocedit un 2%, fins als 3.267 alumnes, mentre que l’espanyol ha crescut un 2,3%, amb 3.126 estudiants. Per la seva banda, el centre que segueix el sistema anglès ha experimentat un increment del 12,2% i ha arribat als 294 alumnes, consolidant la tendència de creixement dels darrers anys.
La primera ensenyança ha registrat la caiguda més pronunciada, amb 166 estudiants menys, una baixada del -4%, fins a situar-se en els 4.006 alumnes
Per nivells educatius, la primera ensenyança ha registrat la caiguda més pronunciada, amb 166 estudiants menys, una baixada del -4%, fins a situar-se en els 4.006 alumnes. La segona ensenyança també ha perdut 64 estudiants (-1,9%), mentre que maternal ha experimentat un lleuger increment de nou alumnes cosa que suposa un augment del 0,5%. En canvi, el batxillerat ha guanyat 42 estudiants (+3,3%) i ha arribat als 1.316, mentre que la formació professional s’ha mantingut pràcticament estable, amb 529 alumnes, tres més que el curs anterior.
Pel que fa a l’ensenyament superior, les institucions privades han concentrat pràcticament tot el creixement de matriculacions, amb 673 dels 679 estudiants incorporats respecte al curs anterior. Actualment, aquestes institucions agrupen 3.346 alumnes, el 81,7% del total, després de registrar un increment anual del 25,2%. En canvi, la institució pública ha experimentat un creixement de només el 0,8%, amb sis estudiants més, fins als 747 matriculats. Així, el 99,1% de l’augment net de l’alumnat universitari correspon al sector privat.
Les dades també mostren que el 78,8% dels estudiants d’ensenyament superior tenen 25 anys o més. El grup més nombrós és el de 25 a 34 anys, amb 1.320 matriculats, seguit del de 35 a 44 anys, amb 901. Pel que fa a les titulacions, el 93,9% dels alumnes cursen estudis de bàtxelor, mentre que els màsters representen el 4,5%. Quant a les disciplines, les ciències socials, el periodisme i la informació, l’administració d’empreses i el dret, i les tecnologies de la informació i la comunicació concentren conjuntament el 70,7% de les matriculacions. Entre els àmbits que més creixen destaquen l’enginyeria, la indústria i la construcció (+34,6%) i les tecnologies de la informació i la comunicació (+30,3%).