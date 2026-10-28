Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un treballador de la FADEA qüestiona la creació del Comitè Paralímpic sense comptar amb les entitats del sector. | Arxiu
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Polèmica

Un treballador de la FADEA qüestiona la creació del Comitè Paralímpic sense comptar amb les entitats del sector

Carlos Alberto de Jesús critica el procés d'elecció de la junta, reclama explicacions al Govern i adverteix que podria portar el cas a la justícia

La presentació oficial del Comitè Paralímpic Andorrà (COPA) ha provocat les primeres crítiques sobre el procés de constitució de l’entitat. Carlos Alberto de Jesús Caiado, treballador de la Federació Andorrana d’Esports Adaptats (FADEA), ha tramès un escrit als mitjans de comunicació, a la ministra d’Esports i al cap de Govern en què qüestiona que s’hagi creat el nou organisme sense comptar amb les federacions esportives ni les associacions vinculades a la discapacitat. «No entenc per què s’ha creat aquesta entitat sense comptar amb les federacions del país ni amb les associacions relacionades amb la discapacitat, tal com demana el Comitè Paralímpic Internacional (IPC)», ha escrit.

En aquest sentit, Caiado ha reclamat explicacions sobre el procediment seguit per escollir la junta presidida per Anna Babot i ha qüestionat que no s’hagi respectat la junta del comitè paralímpic nacional que, segons assegura, està reconeguda per l’IPC i encapçalada per Jordi Casellas Albiol. També ha criticat el paper de l’Executiu en el procés, tot considerant que les entitats del sector haurien d’haver participat en les decisions sobre la constitució del nou organisme. Cal remarcar que aquestes manifestacions les ha fet a títol personal, sense que consti un posicionament oficial de la FADEA.

Finalment, Caiado ha anunciat que traslladarà la situació al Comitè Paralímpic Internacional i que, si no es troba una solució, es planteja recórrer a la justícia. «Volem el reconeixement de l’Andorra NPC, però des del respecte», ha conclòs, a la vegada defensant que la formalització del comitè s’hauria de fer amb la participació de les federacions i de les entitats representatives de les persones amb discapacitat.

El Comitè Paralímpic Andorrà es posa en marxa per impulsar l’esport adaptat i reforçar-ne la projecció internacional

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Els temporers cobren entre 200 i 500 euros mensuals menys que la resta de treballadors del pais, segons l’AR+I
El presumpte autor del feminicidi de la Comella seguia un programa contra les conductes violentes des del 2025
La reforma de l’avortament divideix els grups, entre el «pas endavant» de DA i l’«oportunitat perduda» de Concòrdia

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Lliga Endesa
  • 17/10/2026
  • 19:30
  • Pavelló Toni Martí

MoraBanc Andorra

108

Río Breogán

102

  • 10/10/2026
  • 19:30
  • Fora de casa

Unicaja de Màlaga

92

MoraBanc Andorra

84

  • 26/09/2026
  • 19:30
  • Pavelló Toni Martí

MoraBanc Andorra

85

Obradoiro

90

LaLiga Hypermotion
  • 18/10/2026
  • 18:30
  • Fora de casa

Girona

2

FC Andorra

0

  • 11/10/2026
  • 14:00
  • Nou Estadi de la FAF

FC Andorra

1

Castelló

0

  • 04/10/2026
  • 21:00
  • Fora de casa

Sabadell

0

FC Andorra

0

Lliga Multisegur
  • 18/10/2026
  • 11:00
  • CE de la FAF

Carroi

0

Sporting d'Escaldes

1

  • 18/10/2026
  • 14:00
  • CE de la FAF

Esperança

1

FC Santa Coloma

2

  • 18/10/2026
  • 17:00
  • CE de la FAF

Casa de Portugal

3

Penya Encarnada

0

  • 18/10/2026
  • 20:00
  • CE de la FAF

Inter d'Escaldes

4

Atlètic d'Escaldes

2

  • 17/10/2026
  • 20:30
  • CE de la FAF

Ranger's

0

FC Ordino

1

Notícies relacionades
  • Esports
Pal Arinsal ja té dates per a la 12a edició de la Copa del Món de BTT, la qual se celebrarà del 8 a l’11 de juliol del 2027
  • Esports
L’esport que pot fins i tot enfrontar avis i infants i enganxa des del primer dia: el pickleball aterra Escaldes-Engordany
  • Esports
L’empresari Cédric Ketchanga ultima la compra de l’FC Santa Coloma per crear un projecte on portar talent camerunès
Entrevistes esportives
Albert Arenas
Motociclista
Koldo Álvarez de Eulate
Seleccionador nacional de futbol
Berta Miquel
Gimnasta rítmica

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu