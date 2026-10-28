Un treballador de la FADEA qüestiona la creació del Comitè Paralímpic sense comptar amb les entitats del sector

La presentació oficial del Comitè Paralímpic Andorrà (COPA) ha provocat les primeres crítiques sobre el procés de constitució de l’entitat. Carlos Alberto de Jesús Caiado, treballador de la Federació Andorrana d’Esports Adaptats (FADEA), ha tramès un escrit als mitjans de comunicació, a la ministra d’Esports i al cap de Govern en què qüestiona que s’hagi creat el nou organisme sense comptar amb les federacions esportives ni les associacions vinculades a la discapacitat. «No entenc per què s’ha creat aquesta entitat sense comptar amb les federacions del país ni amb les associacions relacionades amb la discapacitat, tal com demana el Comitè Paralímpic Internacional (IPC)», ha escrit.
En aquest sentit, Caiado ha reclamat explicacions sobre el procediment seguit per escollir la junta presidida per Anna Babot i ha qüestionat que no s’hagi respectat la junta del comitè paralímpic nacional que, segons assegura, està reconeguda per l’IPC i encapçalada per Jordi Casellas Albiol. També ha criticat el paper de l’Executiu en el procés, tot considerant que les entitats del sector haurien d’haver participat en les decisions sobre la constitució del nou organisme. Cal remarcar que aquestes manifestacions les ha fet a títol personal, sense que consti un posicionament oficial de la FADEA.
Finalment, Caiado ha anunciat que traslladarà la situació al Comitè Paralímpic Internacional i que, si no es troba una solució, es planteja recórrer a la justícia. «Volem el reconeixement de l’Andorra NPC, però des del respecte», ha conclòs, a la vegada defensant que la formalització del comitè s’hauria de fer amb la participació de les federacions i de les entitats representatives de les persones amb discapacitat.