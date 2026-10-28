El PS proposa avançar fins a 10 anys la jubilació de totes les persones amb discapacitat per envelliment prematur

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata (GPS) ha presentat 13 esmenes al Projecte de llei qualificada de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, entre les quals destaca la proposta d’ampliar de cinc a 10 anys el període màxim de jubilació anticipada per envelliment prematur. La iniciativa, presentada pel conseller general Pere Baró, pretén facilitar la retirada laboral de les persones amb discapacitat que compleixin els requisits establerts i que experimentin un deteriorament funcional abans d’arribar a l’edat ordinària de jubilació. A més, el grup defensa que aquesta anticipació no comporti una reducció de la pensió teòrica ni dels drets econòmics associats.
En matèria de protecció econòmica, els socialdemòcrates proposen que la prestació específica destinada a les persones amb discapacitat greu que no poden treballar o tenen dificultats importants per accedir al mercat laboral garanteixi uns ingressos que no siguin inferiors al salari mínim, en els termes previstos per la normativa. Així mateix, també plantegen que la creació d’un fons de solidaritat específic per al col·lectiu sigui una obligació del Govern i no una mesura voluntària.
Les esmenes també incideixen en l’autonomia personal i l’accés als serveis de suport. En aquest sentit, el PS vol permetre increments dels imports de referència quan el cost dels productes o serveis necessaris sigui substancialment superior i estigui justificat. Igualment, proposa que els comuns garanteixin l’accés dels infants amb discapacitat a les escoles bressol i als serveis d’esplai en condicions d’igualtat. Pel que fa a les activitats terapèutiques, defensa que siguin voluntàries, compatibles amb les prestacions i pensions i que no s’utilitzin per substituir llocs de treball remunerats.
Reclama que els equips de la Conava disposin d’especialistes en les afectacions que han d’avaluar i que el Conadis tingui més incidència en l’elaboració de normes i plans
Un altre dels punts de la proposta és el reforç dels organismes de participació i avaluació. Doncs, plantegen ampliar les funcions de l’Observatori Nacional de la Discapacitat perquè pugui fer seguiment i control de les polítiques públiques, amb la participació de la Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD). A més, reclamen que els equips de la Comissió Nacional de Valoració (Conava) disposin d’especialistes en les afectacions que han d’avaluar i que el Consell Nacional de la Discapacitat (Conadis) tingui més incidència en l’elaboració de normes i plans.
Pel que fa al règim sancionador, el GPS proposa elevar les multes màximes fins als 10.000 euros per a les infraccions lleus, 50.000 per a les greus i 200.000 per a les molt greus. Així mateix, defensa que els imports recaptats es destinin obligatòriament a serveis i prestacions socials per a les persones amb discapacitat. Entre els criteris per determinar la gravetat de les sancions, la voluntat és incorporar la reincidència, la intencionalitat, el nombre de víctimes i el benefici obtingut.
Finalment, el grup parlamentari proposa que l’Executiu elabori, en un termini màxim de tres mesos, un estudi sobre la viabilitat d’implantar una modalitat específica de treball a temps parcial per a les persones amb discapacitat. La mesura busca facilitar-ne l’accés al mercat laboral i la continuïtat professional, tenint en compte les necessitats particulars de cada treballador.