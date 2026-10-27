La Policia insisteix a arribar als 300 efectius i preveu assolir la xifra amb una nova convocatòria de l’any vinent

La Policia manté l’objectiu d’arribar als 300 efectius i confia a assolir aquesta xifra durant el 2027. Així ho ha assegurat aquest dimarts el director del cos, Bruno Lasne, en declaracions als mitjans prèvies a la cerimònia de jurament i nomenament definitiu dels agents de les promocions 58 i 59. «Hauríem d’arribar a 300, sí o sí, això ja fa temps que ho estic reclamant», ha insistit, tot avançant que durant el primer semestre de l’any vinent es convocarà un nou concurs que podria superar les 20 places. A més, ha recordat que el pressupost del 2027 ja preveu 10 places de nova creació, fet que permetria «arribar a 300 o fins i tot potser passar una mica dels 300».
Per la seva banda, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha destacat que les incorporacions previstes permetran situar la plantilla en 285 agents: «Avui incorporarem 10 policies plenament formats i a finals de novembre una altra promoció de 20». També ha defensat que aquest increment demostra la voluntat de continuar dotant el cos de recursos humans i que aquesta xifra, la de 285, s’aproxima a l’objectiu fixat pel director, si bé Lasne ha deixat clar que considera necessari assolir els 300 efectius.
En tot cas, la jornada ha estat marcada pel jurament i nomenament definitiu dels nous agents, entre els quals també hi havia una integrant de la promoció 58 que no havia pogut participar en la cerimònia anterior. Durant el seu discurs, Lasne ha destacat la cohesió i l’actitud dels nous policies i els ha recordat que «en aquests moments més exigents, la vocació és el més important». També els ha advertit que viuran situacions difícils, però que la satisfacció de la feina ben feta els permetrà estar a l’altura de la confiança que la ciutadania diposita en el cos.
Al seu torn, el cap de Govern, Xavier Espot, ha reivindicat el paper de la Policia en la preservació de la seguretat ciutadana, la qual ha definit com un dels principals baluards del país. «Sense seguretat no hi ha una llibertat plena ni progrés possible», ha afirmat, abans de recordar als nous agents que l’exercici de l’autoritat ha d’estar presidit per la proporcionalitat i el respecte a la dignitat de les persones. «Sou els ulls, les orelles i les mans de l’Estat andorrà», ha conclòs.
Reforç contra la ciberdelinqüència
Més enllà de l’increment global de la plantilla, Molné i Lasne han coincidit en la necessitat de continuar reforçant les unitats especialitzades en delictes tecnològics davant l’augment d’aquesta tipologia delictiva. I així, cal ampliar els equips i intensificar-ne la formació. En aquesta línia, Lasne ha precisat que l’increment d’efectius serà progressiu, atesa la complexitat i el cost de l’especialització, i ha mencionat que es continuarà apostant per incorporar perfils tècnics externs que col·laborin amb els investigadors, una fórmula que ja s’utilitza en l’àmbit del blanqueig de diners.
Una altra de les prioritats del director és ampliar el Grup de Manteniment de l’Ordre (GMO), el qual actualment disposa de vuit agents: «La idea és incrementar-lo de quatre persones més i d’aquesta forma seran 12 persones i podrem tenir dos grups». L’objectiu és organitzar dos equips de sis efectius, alhora que es treballa per incrementar el nombre de policies destinats a les patrulles de seguretat ciutadana.