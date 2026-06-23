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  • Un turista de 26 anys deixa prop de 1.000 euros pendents en un hotel d’Escaldes. | Policia d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
Detencions policials

Un turista de 26 anys deixa un deute de gairebé 1.000 euros en un hotel d’Escaldes després d’un mes d’estada

Havia pagat només la primera setmana i va anar acumulant factures impagades mentre al·legava diferents excuses per evitar-ne l’abonament

La Policia ha detingut aquesta setmana, en un hotel d’Escaldes-Engordany, un turista de 26 anys com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni després d’acumular prop de 1.000 euros en factures impagades amb l’establiment on s’allotjava des de feia més d’un mes. Segons ha informat el cos d’ordre, l’home havia abonat únicament la primera setmana d’estada, però posteriorment va deixar de fer front als pagaments corresponents.

Durant les setmanes següents, hauria anat al·legant diferents excuses per justificar els imports pendents sense arribar a regularitzar la situació, fet que finalment va motivar la intervenció policial. La investigació també ha permès constatar que el detingut tindria antecedents policials i penals a Espanya per delictes contra el patrimoni i per falsedat documental. A més, sobre ell pesava una prohibició de sortir del territori espanyol.

Altres detencions

D’altra banda, la Policia ha practicat altres dues detencions durant els darrers dies relacionades amb la seguretat viària i els estupefaents. A la Massana, els agents van arrestar un conductor de 29 anys després de ser controlat amb una taxa d’alcoholèmia d’1,66 grams per litre de sang i donar positiu en tòxics. Finalment, a l’exterior d’un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella, un home de 33 anys va ser detingut en possessió de 0,4 grams de cocaïna.

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